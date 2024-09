【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

ヨドバシカメラは9月30日、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)の予約受付を同社ECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」開始した。発売は11月7日予定。価格は119,980円。

ヨドバシ・ドット・コムで購入する際は、同一住所で1点のみ注文できるほか、ヨドバシカメラが転売目的と判断した場合には注文がキャンセルされる。

PS5 Proは、通常のPS5から性能を強化した上位モデル。GPUをアップグレードすることでこれまで以上にスムーズなゲーム体験が可能となるほか、進化したレイトレーシング、AIによって解像感を向上させる「PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」に対応している。

□ヨドバシ・ドット・コム「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ

