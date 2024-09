【ジャンプフェスタ 2025】12月21日・22日 開催予定会場:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1~9入場:無料

集英社は、12月21日と22日に幕張メッセで開催予定のイベント「ジャンプフェスタ 2025」において、ステージイベントの詳細と出演キャストを発表した。

ステージイベントとなる「ジャンプスーパーステージ RED」、「ジャンプスーパーステージ BLUE」の2ステージでは計20作品、「ジャンプスタジオ」では8作品、「少年ジャンプ+ 10周年ステージ」では14作品のプログラムが展開される。出演キャスト等の詳細は公式ページにて公開されている。

また、「ジャンプフェスタ 2025」のチケットは「ジャンプ NAVI」アプリより応募が可能。9月30日10時より「ジャンプスーパーステージ RED」の観覧が可能な「スーパーステージ RED 付き入場チケット」、11月1日10時からは幕張メッセ会場に入場できる「入場チケット」の応募受付が開始される。なお、入場にあたり小学生以上のすべての来場者は「ジャンプ NAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要となる。

