¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤¬´ñÀ×Åª¤ËÈþ¤·¤¤¡×µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Î¥á¥¤¥¯Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÄ¶µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤¬´ñÀ×Åª¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Î¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¢ª¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥× Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥¯Æ°²è
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡Ö7¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ëÌò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¼«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¥·¡¼¥È¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë³Ú²°¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¡£
¡¡28Æü¤Ï¡¢¡ÖParis Fashion Week¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9·î23Æü¡Á10·î1Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡ÍâÆü¤Î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¡¢Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤¬¹¹¤ËÈþ¤·¤¯¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤Ë´¶Éþ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÎÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤Ç¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤¥¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¸«¤ì¤Þ¤¹ ´ãÊ¡¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡ªåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë