¥¢¥ó¥ß¥«¡¡ÊÆ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÖÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤È¤â±ï¿¼¤¯¡×ÍèÆü¸ø±é»þ¤ÎÉ×¤â¸ò¤¨¤¿3S¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£27¡¢28Æü¤Ë½é¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î²Î¼ê¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡Ê21¡Ë¤ÈÉ×¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¡ØGUTS¡¡WORLD¡¡TOUR¡Ù¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç»²²Ã¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤ÈÉ×¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¥í¥É¥ê¥´¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÁÇÅ¨¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤¿¡Á¡ª¡ª¡ª´¶¾ð¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤Ä¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ê¡¡@oliviarodrigo¡¡@ntv_dayday¡¡²ÐÍË¤Ë¤âÀ¸½Ð±é¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢É×¤Î¿ÆÀÌ¤È¤â±ï¿¼¤¯¡¢¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Ë¥Ï¥°&»£±Æ¡×¤È´Ø¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÇ®¶¸¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¸µµ¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡¡KAWAII¥È¥Ã¥×¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ß¥«¤µ¤ó¤ÎCHANEL¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃ¶ÆáÍÍ¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÁ´°÷¥¹¡¼¥Ñ¡¼kawaii¥Ç¥¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£