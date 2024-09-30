自民党の石破茂総裁は、10月1日に召集される臨時国会で首相に指名されたあと、速やかに組閣し第一次石破内閣を発足させる。組閣を前に閣僚人事の全容が判明した。

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【“石破新内閣”の顔ぶれ】※敬称略。衆参の後の数字は当選回数。

首相 石破茂 無派閥 衆12

総務相 村上誠一郎 無派閥 衆12（元行革担当相）

法相 牧原秀樹 旧谷垣G 衆5（初入閣）

外相 岩屋毅 無派閥 衆9（元防衛相）

財務相 加藤勝信 旧茂木派 衆7（元官房長官、元厚労相）

文科相 阿部俊子 無派閥 衆6（初入閣）

厚労相 福岡資麿 無派閥 参3衆1（初入閣）

農水相 小里泰弘 旧谷垣G 衆6（初入閣）

経産相 武藤容治 麻生派 衆5（初入閣）

国交相 斉藤鉄夫 公明党 衆10（続投）

環境相 浅尾慶一郎 麻生派 参3衆3（初入閣）

防衛相 中谷元 旧谷垣G 衆11（元防衛相）

官房長官 林芳正 旧岸田派 衆1参5（続投）

デジタル相 平将明 無派閥 衆6（初入閣）

復興相 伊藤忠彦 旧二階派 衆5（初入閣）

国家公安 坂井学 無派閥 衆5（初入閣）

こども政策担当相 三原じゅん子 無派閥 参3（初入閣）

経済再生 赤沢亮正 無派閥 衆6（初入閣）

経済安保相 城内実 旧森山派 衆6（初入閣）

地方創生・万博担当相 伊東良孝 旧二階派 衆5（初入閣）

【初入閣】※石破総裁をのぞく

初入閣 13

大臣経験者 4

続投 2

【待機組】

衆議院当選5回以上、参議院当選3回以上の、いわゆる「待機組」の初入閣は13人。つまり、初入閣全員が「待機組」だった。若手からの起用はなかった。

【派閥】

無派閥 9

旧谷垣G 3

麻生派 2

旧二階派 2

旧茂木派 1

旧岸田派 1

旧森山派 1

（公明党 1）

【総裁選との関連】

石破陣営 8

高市陣営 1

小泉陣営 2

林陣営 1

小林陣営 0

茂木陣営 0

上川陣営 1

河野陣営 3

加藤陣営 2

自民党執行部の人事とあわせて、茂木陣営からの起用はゼロとなった。

【男女比】

男性 18

女性 2

【“裏金議員”の起用】いわゆる裏金問題に関与した議員の起用はなかった。