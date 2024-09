「20分以上運動しないと脂肪は燃えない」は間違い。ポイントは強度で10分の運動でも脂肪は燃える(写真:tabiphoto / PIXTA)

若い頃はスリムだったのに、30歳を超えたあたりからだんだん脂肪がつきだした。あわてて体を動かし始めたが、体重が落ちる気配はないし、仕事が忙しくなってきて、いつも続かない……。無理せず続けられて、効率よくやせられる運動はないのだろうか。



「だったらジョギング一択です。ランニングほど苦しくないし、途中で歩いてもOK。体の変化を感じやすく、楽しく続けるための方法もたくさんあります」と教えてくれたのは、フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さん。

青山学院大学の駅伝チームや卓球の福原愛選手などへの指導も行うカリスマトレーナーの中野さんに、やせるためのジョギング法を聞いた。

ジョギングでやせるメカニズム

「まず、ウォーキングでは“強度(体への負荷のこと)”が足らず、脂肪燃焼量が少ない。一方、走るのが慣れない方がランニングから入ると、強度が強すぎて体脂肪よりも糖質が燃えるのでダイエットには不向き。その点、体脂肪を燃やすのにちょうどいい強度で、慣れればいくらでもできるのがジョギングなんです」(中野さん、以下同)

ジョギングの定義は、だいたい時速8キロ(7分30秒/1km当たり)で走ること。息は上がるが、何とか人と会話ができるという程度のスピードだ。

「主観的な運動強度だと『ややきつい』から『きつい』ぐらい。心拍数で言うと、最大心拍数(220から年齢を引く)に対して60〜80%くらいの数値を保ちながら走ると、より効率よく体脂肪を燃焼できます。いわば“脂肪燃焼ゾーン”ですね。逆に、心拍数がこの範囲外だとあまり燃えないからもったいない。いろいろなメーカーから心拍計が出ているので、トレーニングの際には活用すると便利です」





早い人なら、ジョギングを数回しただけで心肺機能が上がり、息が上がりにくくなったり、距離をさらに伸ばせたりする。脂肪燃焼ゾーンの心拍数を保ちながら走った場合、3カ月目あたりから体脂肪が落ちはじめるという。

10分の運動でも脂肪は燃える

では、どのくらい走ればいいのか。かつて「20分以上運動しないと脂肪は燃えない」といわれた時代もあったが、これは誤りだと中野さんは言う。

「実験として、10分間のジョギングを3回するグループAと、30分間を1回するグループBで体脂肪量と皮下脂肪量の推移を比べると、Aのほうが減っていた※1のです。しかも、ジョギング中に休まず走り続けた場合と、休みながら走った場合でも結果はそれほど変わりませんでした」

つまり、たった10分でも脂肪燃焼に効果があり、しかも「あそこの信号までは走って、その先の信号までは歩こう」という走り方でもかまわないのだ。しかも、ジョギングにはやせる以外にも数多くのメリットがあるという。

※1 MARIE H. MURPHY and ADRIANNE E. HARDMAN(1998).Training effects of short and long bouts of brisk walking in sedentary women:Med Scl Sports Exerc 30;(1):152-157

「例えば、脳機能が上がります。脳にある海馬は記憶や感情のコントロールなどを司る部分ですが、年とともに縮小するとされています。歳をとって忘れっぽくなったり、怒りやすくなったりする人がいるのはこのため。でも、有酸素運動をすることで、海馬が逆に大きくなることがわかっているんです※2」

走ることによって、記憶力が上がるのはもちろん、感情にふりまわされないメンタルも手に入るといえそうだ。うれしい効果はまだある。

「人間の体は、加齢によって毛細血管が減っていきます。血管が減ると、栄養を運ぶ“道”がなくなって老化が加速するんです。でも、これらの血管は、ジョギングなどの運動によってのみ増やせることがわかっています。毛細血管が増えれば増えるほど、栄養を体のすみずみに運ぶことができ、細胞レベルで健やかな状態に変わっていけるということです」

ジョギングを始めてみたら、体が引き締まり、脳が冴えてきた。いろいろなアイデアが湧いてくるし、メンタルも安定していい感じ。さらにアンチエイジング効果で肌ツヤまで良くなっていた……こんなビジョンが見えたら、あとは始めるだけ。では、どんなふうに走ればいいのだろう。

※2 柳本広二・中城有香子・大和恵子(2017).「脳機能を高める分泌性タンパク質、脳由来神経栄養因子:BDNF」環境が制御する道具としての、気力と記憶 洛和会病院医学雑誌 Vol.28:7-24。Erickson,K et al(2010).Exercise training increases size of hippocampus and improves memory PNAS.1015950108

10分を3回にわけて走る、運動不足なら筋トレをプラス

WHO(世界保健機構)は、少なくとも1週間で150分間の運動を推奨している。これにならうと、ジョギングの頻度は「1日あたり30分間を週5日」が目安となる。



中野ジェームズ修一(なかの・じぇーむず・しゅういち)フィジカルトレーナー/米国スポーツ医学会認定運動生理学士(ACSM/EP-C)。日本では数少ないメンタルとフィジカルの両面を指導できるトレーナー。「理論的かつ結果を出すトレーナー」として、卓球の福原愛選手やマラソンの神野大地選手など多くのアスリートの指導実績を持つ。2014年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化指導も担当。東京神楽坂にある会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」の最高技術責任者を務める。『世界一やせる走り方』(サンマーク出版)、『青トレ 青学駅伝チームのコアトレーニング&ストレッチ』(徳間書店)など著書多数(写真:本人提供)

「1回に30分走ってもいいし、朝・昼・晩の3回に10分ずつ走るのもオススメです。もしキツければ、最初は1日10分を週2回でも大丈夫。なるべくハードルを下げて、体を慣らすことから始めましょう」

朝の通勤時は、なるべく早足で10分ほどかけて駅まで歩く。昼は、ランチをとったら再び歩く。夜は夕食後にジョギングをする……こうした習慣でも構わない。

ちなみに、走るタイミングとしてベストな時間帯は「食後90分以内」だと中野さん。これは、血液中に最も糖が多くなる“高血糖”状態が食事の90分後にやってくるからだ。

「糖は血液にのって全身をめぐり、脂肪に貯蔵されると体脂肪になり、筋肉に貯蔵されれば筋グリコーゲンになります。糖を筋肉に貯めたければ、高血糖状態になる前に筋肉を動かせばいい。こうすると筋肉のグリコーゲンが使われて内部にスキマができ、そこを目がけて糖が集まってくるんです。一方、運動不足で筋肉にスキマがないと、糖はすべて脂肪に行ってしまいます」

食後90分以内に運動すれば、糖の行き先を筋肉にできる。さらに、定期的に運動を続けていると、同じ食事をしても血糖値が上がりにくくなり、脂肪に向かう糖も減って体重減少に弾みがつく。

ただし、これまで運動する習慣がなかった人は要注意。がんばってジョギングをしても、やせないケースがある。理由は、そもそもの筋肉量が足りないためだ。

「足の筋肉は体の7割を占めています。足の筋肉量が乏しいと、ジョギングをしても燃やせる脂肪量が少なすぎてなかなか体が変わりません。そもそも、運動しないと筋肉は年に約1%ずつ減っていくため、世界で一番イスに座っている時間が長いといわれる日本人の足は相当弱っているはず。運動不足の人は、ジョギングの効果を最大限に引き出すためにも、必ず筋トレをセットで行いましょう」

この場合、週5で運動をするとしたら、「ジョギングは週2にして、残りの3日は筋トレにあてるのがベスト」だと中野さん。平日は筋トレをして、週末はジョギングをするというプランも有効だ。

「足の筋肉を育てる方法として有効なのがスクワット。できる範囲で構わないので、少しずつ負荷をかけ、できるようになったら回数を増やし、強度を上げていくことで筋力がアップします」

筋肉を作るには食事も大事

有酸素運動であるジョギングは、脂肪を燃やす一方で筋肉も分解してしまう。今後も効率よく脂肪を燃やし続けるために、筋肉を作る食事法をマスターしよう。

「筋肉を作るのは家を建てることと同じ。筋肉はタンパク質でできていて、家の例でいうと“材木”にあたります。でも、材木だけあっても家は立ちません。そこで、“大工さん”を入れます。大工さんとは、糖質のこと。材木(タンパク質)と大工さん(糖質)はいつもセットにしましょう。また、必要な量としては1食につきタンパク質が20g、糖質はご飯150g程度が目安です」

タンパク質量の目安

・肉や魚 手のひらにのるサイズ(100g前後)が16-20gのタンパク質量

・ヨーグルト(100g)で約4g

・プロセスチーズ1個(約18g)で約4g

・納豆1パック(約50g)で約8g

・油揚げ1枚(約30g)で約7g

・豆腐半丁(約150g)で約10g

・卵1個(約50g)で約8g

・豆乳コップ1杯(約200ml)約6〜7g

・牛乳コップ1杯(約200ml)約6〜7g

(出所)文部科学省「食品成分データベース」

ただ、注意したいのは、一度に吸収できるタンパク質は最大30gまでだということ。まとめて摂ることはできず、余った分は吸収されずに体外に出てしまう。タンパク質はぜひ毎回の食事で摂るように心がけたい。

「たまに『夜はお米を食べません』という方がいますが、これはもったいない。筋肉がつくられる夜にこそ、タンパク質と糖質をセットで摂っておきましょう。私たち日本人におなじみの『和定食』は、このタンパク質と糖質の栄養バランスが理想的。日々の3食を和定食にすれば、およそ1〜2カ月で脂肪が落ちはじめ、筋肉がつくられやすい体に変わっていくはずです」

一石二鳥のジョギングで楽しく続けよう

一度ジョギングをはじめたら、「ランニングアプリ」が継続に役立つと中野さん。

「ぜひ、自分が走った距離をアプリで記録していきましょう。1カ月でどれぐらい走ったか、目標達成まであとどのくらいかが一目でわかり、成長が感じられて楽しいですよ。また、アプリによっては走った距離に応じて一定額の寄付ができるドネーション系のイベントもあるんです。ぼくはこれが好きで、ドネーションの期間に入ると距離がグッと伸びます」

こうしたイベントを活用してモチベーションを高めるのも一つの手。また、中野さんは旅先で走るのもお気に入りとか。

「地方や海外の大会に、旅行を兼ねて出かけるのが楽しみ。いろんな風景を見ながら走れるのが楽しいんです。もともと、カフェまで走っておいしいコーヒーを飲んで帰ってくる、ちょっと遠いパン屋さんまで走って翌日のパンを買って帰るというような一石二鳥のジョギングが大好き。こうしたご褒美を作りながら走れば、暮らしの中で楽しく取り入れられるし、走る距離も稼げるんです」

走ることを習慣にできたら、体はどんどん楽になる。あと1キロ伸ばしてみようか、そんな気持ちになれたらしめたもの。

「じゃあ、ホノルルマラソンに出てみようかな、なんて目標を決めるのもいいですね。目標に向かって練習しているうちに、気づけばすんなりとやせています。頭がいつもスッキリとして、鏡の中の自分が前より若返っているなど、うれしい効果をたくさん実感できるはず。達成や変化の喜びを味わいながら、楽しく習慣にしていきましょう!」

(矢口 あやは : ライター)