Âë24ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡Ö´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤Ê¤¤¡×¡¡´°àú¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î°ïºà¡ÄÁê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤Ã¤¿°õ¾Ý
Á°ÅÄ½ã¤Ï6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ò½é¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 6¡¼2 ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê29Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï29Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢6²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤º¡¢5»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¤·¤¿È¬ÌÚÍµÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÄ¾µå¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤ï¤ê¤Ë¥Î¥Ó¤¬¤¢¤ë¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£½é²ó1»à¤«¤é¾¾ËÜ¹ä¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¤È¤â¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²óÌµ»à¤«¤éºÆ¤Ó¾¾ËÜ¹ä¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã¤«¤±»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£5²ó1»à¤«¤é¤Ï¾åÀîÈª¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤â¸å¤ËÂ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¾µå¤ÎÀ©µå¤¬¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¯´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£½é¤á¤ÆÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¹¶Î¬¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¡£½éÂÐÀï¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È10°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨»ÙÇÛ²¼¤òÄÏ¤ó¤À24ºÐ¤Î¿·À±¡£º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤é¤ÎÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¹ä¤¬2ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¾åÀîÈª¡ËÂç¸ç¤âÂÇ¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼¡¡¢º£Ç¯Åê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íè¤¿¤é²¿¤«¤·¤éÂÐºö¤ÏÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¶¼°ÒÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤º¸ÏÓ¤Ø¡¢·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë