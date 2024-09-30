２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．１８ドル（＋０．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６８．１ドル（－２６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５１．９セント（－５２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８０．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６５．７５セント（＋２４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．９４（＋１．３１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．１８ドル（＋０．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６８．１ドル（－２６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５１．９セント（－５２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８０．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６５．７５セント（＋２４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．９４（＋１．３１）
出所：MINKABU PRESS