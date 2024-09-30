・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．１８ドル（＋０．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６６８．１ドル（－２６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１５１．９セント（－５２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８０．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１８．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６５．７５セント（＋２４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．９４（＋１．３１）

出所：MINKABU PRESS