「ベター・コール・ソウル」ボブ・オデンカーク主演の壮絶アクション映画『Mr.ノーバディ』(2021)の続編、『Nobody 2(原題)』の撮影が終了したことがわかった。2024年9月27日、監督のティモ・ジャヤントが自身のTwitterにて報告した。

投稿には「撮影終了。劇場でお会いしましょう」のコメントとともに、カチンコの写真と、オデンカークとジャヤント監督の2ショット写真が収められている。撮影は2024年8月上旬に始まっており、およそ2ヶ月にわたって実施された。

Wrapped.

See you at the cinemas.