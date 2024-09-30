¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î·èÁªÅêÉ¼ÇÔ°ø¤ò²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¼óÁê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÌ÷¹ñ¤Ë»²ÇÒ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤¬Âè28ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²áµîºÇÂ¿9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëº®Àï¡£1²óÌÜÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô³ÍÆÀ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤º¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬1°Ì¡¢ÀÐÇË»á¤¬2°Ì¡£Î¾»á¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË»á¤¬21É¼º¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï10·î1Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÂè102Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡28ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤â¹â»Ô¤µ¤óÅª¤Ê¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÈÉ¬¤º¹Ô¤¯¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡ÈÅ¬ÀÚ¤Ë¡É¤Ã¤Æ¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀäÂÐ¹Ô¤¯¡É¤È¡×¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¹â»Ô»á¤È¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î³°¸òÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁªÂò¤ÎÉý¤¬¶¹¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¬¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡ÊÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¼óÁê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÌ÷Ô¢¤Ë¤Ï»²ÇÒ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¹â»Ô»á¤ÎÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âÊÅ²¼¤Î¸æ¿ÆÇÒ¡¢¼óÁê¤Î»²ÇÒ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£À¯¼£Åª¤ÊÊ¬ã«¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£