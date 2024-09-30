３０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 独・輸入物価指数
１５：００ 独・小売売上高
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：５０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行業界団体主催の討議に参加
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：インテＧ<192A>，ソーバル<2186>，ＹＥデジタル<2354>，アダストリア<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ＥＲＩＨＤ<6083>，宝＆ＣＯ<7921>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 独・輸入物価指数
１５：００ 独・小売売上高
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：５０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行業界団体主催の討議に参加
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：インテＧ<192A>，ソーバル<2186>，ＹＥデジタル<2354>，アダストリア<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ＥＲＩＨＤ<6083>，宝＆ＣＯ<7921>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>
出所：MINKABU PRESS