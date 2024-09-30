【日本】
鉱工業生産（速報値）（8月）08:50　
予想　-0.3%　前回　3.1%（前月比)　
予想　0.1%　前回　2.9%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想　49.5　前回　49.1（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想　50.2　前回　50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)

財新PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想　51.2　前回　51.2（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想　51.8　前回　51.6（財新サービス業PMI)

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想　50.3　前回　50.4（財新製造業PMI)

【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想　0.6%　前回　0.6%（前期比)
予想　0.9%　前回　0.9%（前年比)

経常収支（2025年 第2四半期）15:00
予想　N/A　前回　-210.0億ポンド（経常収支)

ネーションワイド住宅価格指数（9月）15:00
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00　
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.9%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想　N/A　前回　176.0億ランド（貿易収支)

【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想　40.3　前回　46.1（シカゴ購買部協会景気指数)

※予定は変更することがあります