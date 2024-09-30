本日の予定【経済指標】
【日本】
鉱工業生産（速報値）（8月）08:50
予想 -0.3% 前回 3.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 2.9%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想 49.5 前回 49.1（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想 50.2 前回 50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
財新PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想 51.2 前回 51.2（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 51.8 前回 51.6（財新サービス業PMI)
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想 50.3 前回 50.4（財新製造業PMI)
【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想 0.6% 前回 0.6%（前期比)
予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)
経常収支（2025年 第2四半期）15:00
予想 N/A 前回 -210.0億ポンド（経常収支)
ネーションワイド住宅価格指数（9月）15:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 N/A 前回 176.0億ランド（貿易収支)
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 40.3 前回 46.1（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります
鉱工業生産（速報値）（8月）08:50
予想 -0.3% 前回 3.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 2.9%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想 49.5 前回 49.1（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30
予想 50.2 前回 50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
財新PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想 51.2 前回 51.2（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 51.8 前回 51.6（財新サービス業PMI)
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想 50.3 前回 50.4（財新製造業PMI)
【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想 0.6% 前回 0.6%（前期比)
予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)
経常収支（2025年 第2四半期）15:00
予想 N/A 前回 -210.0億ポンド（経常収支)
ネーションワイド住宅価格指数（9月）15:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 N/A 前回 176.0億ランド（貿易収支)
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 40.3 前回 46.1（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります