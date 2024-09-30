サッカーJ2リーグ第33節の10試合が、28日（土）、29日（日）に開催されました。

J2最多入場者数となる55598人が詰めかけた首位攻防戦、首位清水エスパルスと横浜FCの対戦は両チーム譲らず1−1のドロー。勝ち点1を分けあい、清水が首位キープ。そして3位Ｖ・ファーレン長崎が敗れたため、2位横浜FCと3位長崎の勝ち点差は11。リーグ戦は残り5試合、清水と横浜FCは次節終了時点で長崎との勝ち点差を『13』以上に広げれば、J1自動昇格が決定します。

J1プレーオフ圏内にいる4位ファジアーノ岡山、5位ベガルタ仙台は勝利し、勝ち点55。またプレーオフ圏内の6位ジェフユナイテッド千葉は勝ち点52、圏外の7位モンテディオ山形は勝ち点51、8位いわきFCは勝ち点50と僅差な状況が続いています。

そして最下位のザスパ群馬は、シーズン18位以下が確定。今季は33試合でわずか3 勝、4月に最下位転落してから順位を上げることができず、2017年以来7年ぶりのJ3降格圏となりました。

【J2第33節結果】

◆山形 2−1 甲府（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（前半21分）山田拓巳（後半31分）【甲府】飯田貴敬（前半45分）

◆清水 1−1 横浜FC（国立競技場）

得点【清水】宮本航汰（後半29分）【横浜FC】ジョアン パウロ（後半11分）

◆鹿児島 3−0 水戸（白波スタジアム）

得点【鹿児島】有田稜（前半43分）戸根一誓（後半2分）鈴木翔大（後半45+3分）

◆大分 2−0 藤枝（レゾナックドーム大分）

得点【大分】鮎川峻（前半44分）吉田真那斗（後半40分）

◆秋田 2−0 徳島（ソユースタジアム）

得点【秋田】小松蓮（前半33分、後半17分）

◆岡山 1−0 長崎（シティライトスタジアム）

得点【岡山】ルカオ（後半33分）

◆仙台 1−0 山口（セービング陸上競技場）

得点【仙台】中島元彦（後半30分）

◆いわき 0−0 栃木（ハワイアンズスタジアムいわき）

◆熊本 3−2 群馬（正田醤油スタジアム群馬）

得点【熊本】古長谷千博（前半33分、44分）岩下航（後半45+2分）【群馬】平松宗（前半29分）樺山諒乃介（後半17分）

◆千葉 2−1 愛媛（ニンジニアスタジアム）得点【千葉】小森飛絢（前半24分、後半30分）【愛媛】今野息吹（後半28分）