¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡ÌðÃÏÍ´²ð¤Îà±öÈ½Äêá¤òÂçÀä»¿¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö°ì½Ö¡¢ÀÐ°æ·Å¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¸¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂÀï¤Ï¡¢²¦¼Ô¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£µ¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¡Ê£²£¸¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò¤ï¤º¤«£²£±ÉÃ¤Ç£Ë£Ï¤·£Ö£³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÃ»¦·à¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÀï¤È¤È¤â¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬±Ô¤¯¥á¥¹¤ò¤¤¤ì¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ê·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁ°¤Ï¿²µ»¤Ë¤¿¤±¤ë½À½Ñ²È¤Î¥µ¥È¥·¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¤ÎÂÐ·è¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÚÉ¶¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¥µ¥È¥·¤¬£²£±ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£ºÇ½é¤ËÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê±¦¤Î¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÂ¤ï¤º±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¢¤´¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥°¥é¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤¹¤ë·ëËö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥µ¥È¥·¤Ï½³¤ê¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À£³·î¤ÎÃæÂ¼£ËÂÀÏºÀï¤â°ú¤¹ç¤¤¤Ë¶¯Ä´¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê½³¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢½³¤ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ÆÅ¾¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÁÈ¤ßµ»¤Ç¾¡¤ë¤«¤éÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ²¶¡Ê¤ÎÀï¤¤Êý¡Ë¤âÆ±¤¸Íý¶þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¤â¼«¤é¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯½³¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤½³¤ê¤ò¤¯¤é¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤Ï¼ê¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¥¬¡¼¥É¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥´¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤·¤«¤â¥µ¥È¥·¤Ï°®ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Î·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¤è¡£¥é¥Ã¥¡¼¤É¤³¤í¤«¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£ÁÈ¤ßµ»¤Î¤¢¤ë£Í£Í£Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î£Ë£Ï·à¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥»¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô·èÄêÀï¤Ë¤â¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£»î¹ç¤Ï¡¢°æ¾åÄ¾¼ù¤¬£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£³Ê¬£µ£µÉÃ¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥¥à¡¦¥¹¡¼¥Á¥ç¥ë¤Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£°æ¾å¤¬ÁÈ¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÅª³Î¤ÊÂÇ·â¤òÃ¡¤¹þ¤ßÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¡¼¥Á¥ç¥ë¤¬¥í¡¼¥×¤Î³°¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö°æ¾å¤Îµ»½Ñ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ë¥¥à¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ê¤·¤Æ²¥¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢°æ¾å¤Î¾¡¤Á¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤ËÆ®µí»Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢²¥¤êÂ³¤±¤ë¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈË¹»Ò¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌðÃÏ¤µ¤ó¤À¡×¤È±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿ÌðÃÏÍ´²ð¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö£±¡Á£´»î¹çÌÜ¤Þ¤ÇÁ´Éô£±£Ò·èÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£µ»î¹çÌÜ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÌðÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Çà±öá¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ·³²¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Çà±öÄÒ¤±á¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤À¡£°ì½Ö¡¢ÀÐ°æ·Å¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤ÐÌðÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎÁÍý¤â´Å¤¤¤À¤±¤À¤ÈË°¤¤ë¤À¤í¡£¤½¤³¤Ë±öÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é´Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¶½¹Ô¤ò¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢²¶¤Ï£Ë£Ï¡½£Ä²¦¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦£Ä£Ä£Ô¤ÇÂè£±»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´³¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£²¶¤«¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë´³¤µ¤ì¤ë¤ä¤é¡Ä¡×¤È¼«ÓÞ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢£Í£É£Ã£È£É£Ë£Ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤È¤â¤ËÌë¤Ï¤Õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ë¤È¡¢°ìÊýÅª¤ËÄÌÏÃ¤òÀÚ¤ê¡¢¼èºà¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤¿¡£