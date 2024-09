中国のミイラから回収された物質が、考古学史上最古の「ケフィアチーズ」だったことがわかったとの論文が発表されました。これは、ケフィアが現代のロシアに位置する北コーカサス地域のみを起源とするという定説に疑問を投げかける発見とされています。Bronze Age cheese reveals human-Lactobacillus interactions over evolutionary history: Cell

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00899-7Bronze Age Chinese cheese found next to mummies is world's most ancient at 3,600 years old - Scimexhttps://www.scimex.org/newsfeed/bronze-age-chinese-cheese-found-next-to-mummies-is-worlds-most-ancient-at-3-600-years-oldThis enigmatic mummy from western China was swathed in cheese | Science | AAAShttps://www.science.org/content/article/enigmatic-mummy-western-china-was-swathed-cheese今回、人類最古のチーズに関する知見をもたらしたのは、中国の新疆(しんきょう)ウイグル自治区の小河墓地で見つかったミイラです。青銅器時代にあたる約3300〜3600年前のものとみられるこのミイラの顔には乳製品と見られる白っぽい物質がぬられていたほか、首もとからは同様の物質の塊が3点回収されていました。論文の責任著者である中国科学院のQiaomei Fu氏は「これは世界で発見されたチーズのサンプルとしては最古のものです。チーズのような食品を何千年も保存するのは極めて難しいため、これは貴重でまれな機会となりました。古代のチーズを詳細に研究することで、わたしたちの祖先の食生活や食文化をより深く理解することができるでしょう」と話しています。研究チームがこの3つのサンプルのミトコンドリアDNAを分析したところ、ウシとヤギのDNAが含まれていることがわかりました。興味深いことに、当時この地域に住んでいた人々は異なる動物の乳汁を別々のチーズにしており、乳汁を混合させるのが一般的な中東やギリシャのチーズ製造とは違った製法が用いられていたとのことです。チーズにする過程で、生乳に含まれる乳糖が大幅に減るため、研究チームは「ケフィアチーズの製造は、生乳の保存期間を延ばすだけでなく、遺伝的に乳糖不耐症であった小河族の人々にとって、乳糖による胃腸障害を和らげる意味合いがあった可能性があります」と指摘しました。さらに重要なことに、研究チームはサンプルから微生物のDNAを回収することにも成功しており、その分析結果から古代のケフィアチーズには現代のケフィアグレインにもよく見られるラクトバチルス・ケフィラノファシエンス(Lactobacillus kefiranofaciens)やピキア・クドリアブゼビ(Pichia Kudriavzevii)などが含まれていたことが突き止められました。ラクトバチルス菌の起源は大きく分けて2つのグループに大別されます。1つは、欧米や日本など世界各国で乳製品の製造に使われている「ロシア原産株」で、もう1つは「チベット原産株」です。3つのサンプルに含まれていたラクトバチルス・ケフィラノファシエンスが、チベット起源のグループの近縁であったことから、研究チームはケフィアが北コーカサス地域のみを起源としているという長年の考えに疑問を投げかけています。Fu氏は「私たちの観察によれば、ケフィア文化は青銅器時代から中国北西部の新疆地域で継承されいたようです」と話しました。ミイラの首もとにあったケフィアグレインは、パン生地の発酵を開始させるときなどに使うサワードウスターターのように、生乳をケフィアチーズへと発酵させる際に使う「種」の役割を果たします。ケフィアグレインがミイラの副葬品とされた理由は不明ですが、もしかすると死後の世界でもケフィアチーズを作れるようにするための手向けだったかもしれないと考えられています。Fu氏は今回の研究について「これは前例のない研究であり、微生物が過去3000年にわたってどのように進化してきたかを示しています。さらに、乳製品を調査することによって、古代の人類の生活や世界との交わりについてより明確なイメージを得ることもできました。これはほんの始まりであり、この手法を使ってこれまで知られていなかったほかの遺物についても追究していきたいと考えています」とコメントしました。