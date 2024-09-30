µð¿Í¡¡Ãæ»³ÌÔÂÇ¾Þ¡õ»³À¥¥Þ¥ë¥Á¡õÀ¾´Ü£³²ó£°Éõ¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤â°¤Éô´ÆÆÄ¡È¿·Á¯ÎÏ¡É£Ã£Ó¤ØÌÔ¥¢¥Ô
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¿·Á¯ÎÏ¡É¤¬ÌöÆ°¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î»³À¥¤¬£²°ÂÂÇ¡¢Ãæ»³¤¬£³°ÂÂÇ¤È³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏÀ¾´Ü¤¬¾º³ÊÂ¨£³²ó£±°ÂÂÇÎíÉõ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡´¿´î¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¡£¹Åç¤«¤é¤Î°ÜÆ°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é»³À¥¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯Ãæ»³¤¬Åê¼ê¶¯½±¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿À¾´Ü¤Ï¡¢²ÝÂê¤ÎÊÑ²½µå¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹¥Åê¡£¡ÖÎÀ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¸«¤¿¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö£²·³¤ÎÁª¼ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤µ¤½¤¦¤Ê»Ò¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£È¿¹ü¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬Ã»´ü·èÀï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£