Number_i¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¤ØÏª½ÐÁý¤«¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬½©¤Î²þÊÔ¤Ç»Å³Ý¤±¤¿TOBEÀª¤ÎÌö¿Ê¡¡
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤Î¹¶Àª¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£É£Í£Ð¡¥¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±£°·î£±Æü°Ê¹ß¡¢£·¤Ä¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ã£Ò£Õ£É£Ó£É£Î¡Ç¡×¤ÇÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ä£Å£Ð£Á£Ò£Ô£Õ£Ò£Å¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£º£²ó¤Ïº´Æ£¿·¤¬ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Öº£Æü¥É¥¥Ã¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÎÁ´¹ñ£·ÃÏ¶è¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂìÂô»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ë£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤È£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î£·¿ÍÆ±»þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¡¢ÂìÂô»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂìÂô»á¤Ï¡¢º£¤â¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¤¡£¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÂìÂô¤µ¤ó¼«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÂìÂô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¥¿¥Ã¥¡¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÌ¾»É¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¿Í¤µ¤¨¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤³¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×
¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¤Ï¡¢Â¾¤ÎÌ±Êü¶É¤ÎÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ïª½Ð¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£±£±·î¤Ë¤Ï¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£ô£ï¡¡£È£É£Ò£Ï£å£ó¡Á£Ô£Ï£Â£Å¡¡£±£ó£ô¡¡£Ó£õ£ð£å£ò¡¡£Ì£é£ö£å¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤ÎÀª¤¤¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£