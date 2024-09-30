【週刊プレイボーイ42号】9月30日 発売価格：650円デジタル版：550円

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ42号」を9月30日に発売する。価格は650円で、デジタル版が550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。

今号の表紙＆巻頭グラビアは「NMB48」の元メンバー・本郷柚巴さん。W55cm＆Jカップを誇る伊織いおさんのハイパーボディや岡部麟さんの撮り下ろしも必見となっている。また、入内嶋涼さん、福井梨莉華さん、大塚七海さん、ゆみちぃ（木村友美）さん、染谷有香さんらのグラビアも掲載される。

【本郷柚巴さん】【伊織いおさん】【入内嶋涼さん】【岡部麟さん】【福井梨莉華さん】【大塚七海さん】【ゆみちぃ（木村友美）まちさん】【染谷有香さん】

(C)小塚毅之／集英社

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