【グラビア】表紙＆巻頭グラビアは元「NMB48」の本郷柚巴さん！ 「週刊プレイボーイ42号」のグラビア一挙公開
【週刊プレイボーイ42号】
9月30日 発売
価格：650円
デジタル版：550円
(C)小塚毅之／集英社
9月30日 発売
価格：650円
デジタル版：550円
集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ42号」を9月30日に発売する。価格は650円で、デジタル版が550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。
今号の表紙＆巻頭グラビアは「NMB48」の元メンバー・本郷柚巴さん。W55cm＆Jカップを誇る伊織いおさんのハイパーボディや岡部麟さんの撮り下ろしも必見となっている。また、入内嶋涼さん、福井梨莉華さん、大塚七海さん、ゆみちぃ（木村友美）さん、染谷有香さんらのグラビアも掲載される。【本郷柚巴さん】 【伊織いおさん】 【入内嶋涼さん】 【岡部麟さん】 【福井梨莉華さん】 【大塚七海さん】 【ゆみちぃ（木村友美）まちさん】 【染谷有香さん】
(C)小塚毅之／集英社
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(C)蓮井元彦／集英社
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