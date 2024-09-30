DeNA¡ÖW¥¿¥¤¥·¡×ÂçÅÄ¤ÈÆïËÜ¤¬Íèµ¨¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ³°¤Ë¡Ä¤È¤â¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾
¡¡DeNA¤ÎÂçÅÄÂÙ¼¨³°Ìî¼ê¡Ê34¡Ë¤ÈÆïËÜÂÙ»Ë³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¡ÖW¥¿¥¤¥·¡×¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÅÄ¤Ï¡¢21Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤»¤º»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡×¤È¤Ê¤ê¡¢DeNA¤ËÆþÃÄ¡£¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÇ®·ì´Á¤È¤·¤Æ»°±ºDeNA¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³¾º³Ê¤Ê¤·¡£2·³¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¾å¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£29Æü¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ª¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ïº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯²Æ¤ËËÌ¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤ÇÂç²ñµÏ¿¤Î5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡ÖÄ¶Âç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤«¤é¾¾°æ½¨´î»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¸å¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤â»Ä¤·¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»¤Ç907»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦259¡¢84ËÜÎÝÂÇ¡¢343ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Ç¯ÌÜ¤ÎÆïËÜ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï18»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦172¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Î5ÂÇÅÀ¡£22¡¢23»î¹ç¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢23Ç¯¤ÏÂÇÎ¨¡¦172¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤éÆþÃÄ¡£ÄÌ»»405»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦224¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢79ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¤ä¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¡¢³á¸¶¹·´õ¤é¤ÎÂæÆ¬¤Ç³°Ìî¼êÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢À¤Âå¸òÂå¤Î¸·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£