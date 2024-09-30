自民党の石破茂新総裁は、１０月９日に衆院を解散し、１５日公示、２７日投開票の日程で総選挙を行う方針を固めた。

９月３０日に表明する。党執行部・閣僚人事では陣容が固まり、鈴木俊一財務相（７１）を総務会長とし、財務相に加藤勝信・元官房長官（６８）、外相に岩屋毅・元防衛相（６７）、防衛相に中谷元・元防衛相（６６）を充てることを決めた。

石破氏は１０月１日召集の臨時国会で首相に就任後、直ちに組閣を終え、４日の所信表明演説、各党との代表質問を経て解散する構えで、周辺にその考えを伝えた。代表質問を７〜８日、党首討論を９日に行う案が出ている。

石破氏には早期の衆院選で国民の信任を得て、政権基盤を強化する狙いがある。首相就任前に解散方針を示すのは自治体などの選挙準備に配慮するためだ。

石破氏は３０日、党の新執行部を発足させる。党最高顧問に麻生太郎副総裁（８４）、副総裁に菅義偉・前首相（７５）、国会対策委員長に坂本哲志農相（７３）、組織運動本部長に小渕優子選挙対策委員長（５０）を据え、幹事長代行に福田達夫・元総務会長（５７）を起用する。平井卓也広報本部長（６６）は留任させる。幹事長に森山裕総務会長（７９）、政調会長に小野寺五典・元防衛相（６４）、選対委員長に小泉進次郎・元環境相（４３）が内定した。

総裁選に出馬した小林鷹之・前経済安全保障相（４９）は広報本部長を打診されたが、固辞した。

閣僚人事では、総務相に村上誠一郎・元行政改革相（７２）、厚生労働相に福岡資麿参院政策審議会長（５１）、文部科学相に阿部俊子文科副大臣（６５）、経済産業相に武藤容治・元経産副大臣（６８）を抜てきする。

農相は小里泰弘首相補佐官（６６）、環境相は浅尾慶一郎参院議院運営委員長（６０）、デジタル相は平将明・元内閣府副大臣（５７）を登用する。経済再生相は赤沢亮正財務副大臣（６３）、経済安保相は城内実・元外務副大臣（５９）、国家公安委員長は坂井学・元官房副長官（５９）、法相は牧原秀樹・元経産副大臣（５３）、復興相は伊藤忠彦・元環境副大臣（６０）、沖縄北方・地方創生・万博相は伊東良孝・元農水副大臣（７５）、少子化相は三原じゅん子・元厚労副大臣（６０）で調整している。

林官房長官（６３）、斉藤国土交通相（７２）は続投する。首相補佐官には長島昭久・元防衛副大臣（６２）を起用する。

▼幹事長

森山 裕 ７９

鹿児島４区。農相、党選挙対策委員長、党総務会長。日新高。当選７回（参院当選１回）。（旧森山派）

▼総務会長

鈴木 俊一 ７１

岩手２区。環境相、五輪相、党総務会長、財務相。早大。当選１０回。（麻生派）

▼政調会長

小野寺五典 ６４

宮城６区（新５区）。外務副大臣、防衛相、党組織運動本部長。東大院。当選８回。（旧岸田派）

▼選挙対策委員長

小泉進次郎 ４３

神奈川１１区。内閣府兼復興政務官、党厚生労働部会長、環境相。米コロンビア大院。当選５回。（無派閥）

▼副総裁

菅 義偉 ７５

神奈川２区。総務相、官房長官、首相。法大。当選９回。（無派閥）

▼最高顧問

麻生太郎（８４） 麻生派

▼国会対策委員長

坂本哲志（７３） 旧森山派

▼組織運動本部長

小渕優子（５０） 無派閥

▼広報本部長

平井卓也（６６） 旧岸田派

