A・マドリーvsR・マドリー スタメン発表
[9.29 ラ・リーガ第8節](ワンダ・メトロポリターノ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 14 マルコス・ジョレンテ
MF 19 フリアン・アルバレス
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 アレクサンデル・セルロート
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 6 コケ
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 29 ハビ・セラーノ
FW 10 アンヘル・コレア
FW 22 ジュリアーノ・シメオネ
監督
ディエゴ・シメオネ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 14 マルコス・ジョレンテ
MF 19 フリアン・アルバレス
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 6 コケ
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 29 ハビ・セラーノ
FW 10 アンヘル・コレア
FW 22 ジュリアーノ・シメオネ
監督
ディエゴ・シメオネ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります