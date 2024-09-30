[9.29 ラ・リーガ第8節](ワンダ・メトロポリターノ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 14 マルコス・ジョレンテ

MF 19 フリアン・アルバレス

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 9 アレクサンデル・セルロート

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 アントニオ・ゴミス

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 21 ハビ・ガラン

MF 6 コケ

MF 11 トマ・ルマル

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

MF 29 ハビ・セラーノ

FW 10 アンヘル・コレア

FW 22 ジュリアーノ・シメオネ

監督

ディエゴ・シメオネ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 17 ルーカス・バスケス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります