2024年6月5日に4人体制となって初の14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」をリリース、2024年8月21日に約4年ぶりとなる8thアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』 をリリースしたA.B.C-Z。このアルバムを引っ提げて大阪(※大阪公演は、台風のため11月3日、11月4日に延期。)、神奈川、愛知、熊本、東京と全国5大都市を回ったツアー<A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R>が、9月29日、LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて東京公演最終日を迎えた。

Digital EP「from Z to ABC--」



発売日:2024年9月30日(月)配信リンク: https://lnk.to/ZtoABC収録内容M1.オリジナルストーリー(from Z to ABC--)作詞:大黒摩季、作曲:大黒摩季 / 徳永暁人、編曲:徳永暁人M2.Enamel Slow(from Z to ABC--)作詞・作曲・編曲:ARAKIM3.ONE MORE KISS(from Z to ABC--)作詞・作曲:西寺郷太、編曲:corin.M4.fragrance(from Z to ABC--)作詞・作曲・編曲:井手コウジM5.Finally Over(from Z to ABC--)作詞:hartog、作曲:Drew Ryan Scott / Steven Lee、編曲:Steven Lee / 立山秋航