¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛA.B.C-Z¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ4¿Í¤Ç¤ÎÌç½Ð¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¡ØF.O.R¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
2024Ç¯6·î5Æü¤Ë4¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢2024Ç¯8·î21Æü¤ËÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØF.O.R-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ±¤¯·¯¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡£¡Ù ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿A.B.C-Z¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÂçºå¡Ê¢¨Âçºå¸ø±é¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¿¤á11·î3Æü¡¢11·î4Æü¤Ë±ä´ü¡£¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¡¢Åìµþ¤ÈÁ´¹ñ5ÂçÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãA.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R¡ä¤¬¡¢9·î29Æü¡¢LINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±éºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖF.O.R¡×¤Ë¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¡Èfour¡É¤ä¡ÈFor you¡É¡ÈFor me¡É¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¿¤á¤Ë¡×¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆÉ¤ß²ò¤Êý¤¬¤Ç¤¡¢A.B.C-Z¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏºÇ½ªÆüÃë¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
³«±éÁ°¤ËµÒÀÊ¤«¤é¼«Á³¤È¡ÖA.B.C-Z¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¼êÇï»Ò¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³«±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¡¢Æ³Æþ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»æ¿áÀãÉñ¤¦¤Ê¤«ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿4¿Í¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¶Ê½ª¤ï¤ê¤ËÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¼ê¤ò·Ç¤²¡¢·Ç¤²¤¿¼ê¤òÁÈ¤à¥Ý¡¼¥º¤â¿·À¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î·è°Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ2¶ÊÌÜ¡ÖRed Bee¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¥É¥¢¥Ã¥×¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢´é¤¬±Ç¤ë¤´¤È¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¼¡¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬¡Ö1³¬¸µµ¤¡¼¡©¡¡2³¬¤Ï¡¼¡©¡¡3³¬¤Ï¤É¤¦¡¼¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤òÀú¤ê¡¢ÄÍÅÄÎ½°ì¤â¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ðºî¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¾ì¤ò²¹¤á¤ë¡£¶ÊÃæ¡¢ÄÍÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë»æ¿áÀã¤ò¼ê¸µ¤Ë½¸¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦»æ¿áÀã¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¡£
¼¡¤¤¤Ç4¿Í¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢¥Ù¥¹¥È¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼»Ñ¤Ç¹ø¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤ò¤Ä¤±¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖI-MI-JI¡×¤Ç¤Ï¶ÊÃæ¡¢¶Ê½ª¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÍ·¤Ü¤¦¤è¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¶¶ËÜ¤Ï²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼ó²ó¤ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ò´¬¤¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Þ´Ø¹¸°ì¤ÈÄÍÅÄ¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¸«¤»½ê¤¬¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È1¿Í¤º¤Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ËËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬²¿¿Í¤â°Ü¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¼«Á³¤ÈÃíÌÜ¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Þ´Ø¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¾Ò²ðMC¤ò¶´¤ß¡¢ÄÍÅÄ¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖStay Back¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÄÍÅÄ¡£¶ÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Î²°ÎÉÄ«¹¬¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È²èÌÌ¤Ë¡Ö±é½Ð¡¦¿¶¤êÉÕ¤± ²°ÎÉÄ«¹¬¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢ÄÍÅÄ¤Î¥½¥í¶Ê¤ò²°ÎÉ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¤Ï¥½¥í¶Ê¡Ö·î¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡¢¸÷¤ÎÏ¢Â³¡×¤Ç¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£³¬ÃÊ¤ÎºÇ¾åÉô¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÃæ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²Î¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤êÅ·¤ò¶Ä¤°¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤ÎÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏµÒÀÊ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²¼¤ê¤ÆµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅÜÅó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£
Â³¤±ÍÍ¤Ë¡Ö²Ð²Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖSPACE TRAVELERS¡×¤Ê¤É²¿¶Ê¤â¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤ÞMC¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÍÅÄ¤¬¹ø¤òÄË¤á¤Æ½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Öº£¤Ï¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÄÍÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¤½¤³¤ÇÄÍÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥½¥í¶Ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²°ÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¿¶¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àµ¼°¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¡Å¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²°ÎÉ¤Ã¤Á¤¬ÍÙ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÂå¤ï¤ê¤ËÍÙ¤í¤¦¤«¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·Î¸Å¤òµÙ¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¥·¥ó¥á¤ÇÍÙ¤ì¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÏÃ¤¬°ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈMC¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿²°ÎÉ¤«¤é¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÃ¤·¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¹¤ë¤ÈA.B.C-Z¤«¤é3¤Ä¤Î¹ðÃÎ¤¬¡£U-NEXT¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R¡ÙÇÛ¿®·èÄê¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬È¯Çä·èÄê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼çÆ³¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆÏ¿¤·¤¿EP¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤Ò¤È¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
MC¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎËÁÆ¬¤ÇÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÂ³¤¤¬Î®¤ì¡¢¸Þ´Ø¤Î¥½¥í¡Ö¥ê¥Þ¥ì¥ó¥¹¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÁá¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¸Þ´Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÍÅÄ¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤â¶´¤ß¡¢¼¡¤¤¤Ç¶¶ËÜ¤Î¥½¥í¡ÖÉâÍ·¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÁÇÈ©¤ËÇò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÃÃ¤¨¤¢¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ë¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê³Ú¶Ê¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø¤«¤±¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤Î¥½¥í¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ù¥í¥¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ÇµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶Ê¤Î¹ç´Ö¤âÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ²¹¤«¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
µÒÀÊ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤È¸åÈ¾¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÈäÏª¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹â¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ëµðÂç¤Ê»þ¶õ¤òÎ¹¤¹¤ëÁ¥¡ÖF.O.R¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Á¥ÂÎ¤Ë¤Ï¥é¥¸¥«¥»¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢A.B.C-Z¤È¤¤¤¦Á¥¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¤È±ÇÁü¤ò¶î»È¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ê³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇA.B.C-Z¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤òÁ¥¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¿·À¸A.B.C-Z¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¨¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤â¡£
Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿A.B.C-Z¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï
¡ÖÆü¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¡Ø¤¹¤Ã¤´¤¯Âç¹¥¤¡Ù¤âÊ¹¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Í¡ª¡×¨¡¨¡¸ÍÄÍ
¸Þ´Ø¤Ï¥¥ã¥éÀßÄê¤ò¡ÖÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤«¤é
¡Ö²¶¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡×¨¡¨¡¸Þ´Ø
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØF.O.R¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¿¤á¤Ë¡×¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ØF.O.R¡Ù¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤ë¡£¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤´Ø·¸À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¡ØF.O.R¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¨¡¨¡ÄÍÅÄ
¡Ö¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤¿¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÉñÂæ¾å¤ÇËÍ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡¶¶ËÜ
¤È»×¤¤»×¤¤¤Ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖTwilight Blue¡×¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤âµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿ÀËþºÜ¤ÎA.B.C-Z¤Ï¡Ö²ø´ñ¤ÊÈþ¾¯½÷¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¸ÍÄÍ¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÄêÈÖ¤ÎÄù¤á¤Î¸ÀÍÕ¡Ö²¶¤¿¤Á¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇA.B.C-Z¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¶«¤Ó¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òº£¸å¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿4¿Í¤Ç¤ÎÌç½Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¿·À¸A.B.C-Z¤Î³èÆ°¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈÅÄ Íõ
¼Ì¿¿¡ýÃÓ¾åÌ´¹×
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎¶¶ËÜÎÉÎ¼ ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤ ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ 4 ¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤Î4¿ÍÂÎÀ©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È ¤«¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òËÍ¤¿¤Á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◾︎¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ ¥³¥á¥ó¥È
¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±Ä¾¤ÇÂÐÌÌ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢±þ ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï ¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆÃÂç¤Î´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ ¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
◾︎¸Þ´Ø¹¸°ì ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó½é¤á¤Æ4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔÉ¬Í×¤Ê´¶¾ð¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢(ÂÇ¹ç¤»¤¬)¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»þÅÀ¤«¤é±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÊÁª¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç4¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±Æ°²è¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½ÉÂê¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È ¤Ë¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎF.O.R¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®⻑¤µ¤»¤Æ¤ë¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤È¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆü¤ËÆü¤Ë³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤¿½ÉÂê¤ò½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ°¤±¤ë½àÈ÷¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾︎ÄÍÅÄÎ½°ì ¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤ªÃÎ¤é¤»»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Ä¥¢¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Ç¯ABCºÂ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£A.B.C-Z ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢A.B.C-Z ¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
15th Single¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/ABCZ_15thSG_CD
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD¡¡1,815±ß(ÀÇ¹þ) / PCCA.06352
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A¡×-Inst.-
[DVD]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ÆâÍÆÌ¤Äê
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦ÆâÍÆÌ¤Äê
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD+DVD¡¡1,815±ß(ÀÇ¹þ) / PCCA.06353
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B¡×-Inst.-
[DVD]
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è±ÇÁü
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY 1,210±ß (ÀÇ¹þ) / PCCA.06354
[CD]
01.¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°C¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°D¡×
04. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×-Inst.-
05. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°C¡×-Inst.-
06. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°D¡×-Inst.-
Digital EP¡Öfrom Z to ABC-µ-¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î30Æü(·î)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§¡¡https://lnk.to/ZtoABC
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡§Âç¹õËàµ¨¡¢ºî¶Ê¡§Âç¹õËàµ¨ / ÆÁ±Ê¶Ç¿Í¡¢ÊÔ¶Ê¡§ÆÁ±Ê¶Ç¿Í
M2.Enamel Slow(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ARAKI
M3.ONE MORE KISS(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¾»û¶¿ÂÀ¡¢ÊÔ¶Ê¡§corin.
M4.fragrance(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
M5.Finally Over(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡§hartog¡¢ºî¶Ê¡§Drew Ryan Scott / Steven Lee¡¢ÊÔ¶Ê¡§Steven Lee / Î©»³½©¹Ò
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó A.B.C-Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡A.B.C-Z ¸ø¼°X