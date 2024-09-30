【プレミアリーグ第6節】(オールド トラフォード)

マンチェスター・U 0-3(前半0-1)トッテナム

<得点者>

[ト]ブレナン・ジョンソン(3分)、デヤン・クルゼフスキ(47分)、ドミニク・ソランケ(77分)

<退場>

[マ]ブルーノ・フェルナンデス(42分)

<警告>

[マ]ヌセア・マズラウィ(34分)、ディオゴ・ダロト(39分)、メイソン・マウント(45分+4)、リサンドロ・マルティネス(55分)、マヌエル・ウガルテ(65分)

[ト]ブレナン・ジョンソン(45分+1)、ジェド・スペンス(54分)、ペドロ・ポロ(73分)