マンチェスター・Uvsトッテナム 試合記録
【プレミアリーグ第6節】(オールド トラフォード)
マンチェスター・U 0-3(前半0-1)トッテナム
<得点者>
[ト]ブレナン・ジョンソン(3分)、デヤン・クルゼフスキ(47分)、ドミニク・ソランケ(77分)
<退場>
[マ]ブルーノ・フェルナンデス(42分)
<警告>
[マ]ヌセア・マズラウィ(34分)、ディオゴ・ダロト(39分)、メイソン・マウント(45分+4)、リサンドロ・マルティネス(55分)、マヌエル・ウガルテ(65分)
[ト]ブレナン・ジョンソン(45分+1)、ジェド・スペンス(54分)、ペドロ・ポロ(73分)
マンチェスター・U 0-3(前半0-1)トッテナム
<得点者>
[ト]ブレナン・ジョンソン(3分)、デヤン・クルゼフスキ(47分)、ドミニク・ソランケ(77分)
<退場>
[マ]ブルーノ・フェルナンデス(42分)
<警告>
[マ]ヌセア・マズラウィ(34分)、ディオゴ・ダロト(39分)、メイソン・マウント(45分+4)、リサンドロ・マルティネス(55分)、マヌエル・ウガルテ(65分)
[ト]ブレナン・ジョンソン(45分+1)、ジェド・スペンス(54分)、ペドロ・ポロ(73分)