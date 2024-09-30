アンジェvsスタッド・ランス スタメン発表
[9.29 フランス・リーグアン第6節](スタッド レイモン コパ)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アンジェ]
先発
GK 30 ヤヒア フォファナ
DF 2 カルレン アルクス
DF 21 ジョルダン レフォルト
DF 24 E. Biumla
DF 26 F. Hanin
MF 6 ジャン=ユ-ド アオル
MF 10 イマド アブデリ
MF 18 ジム アレヴィナー
MF 20 ジネディーヌ・フェルハト
MF 93 ハリス ベルケブラ
FW 19 E. Lepaul
控え
GK 16 メルヴィン ジンガ
DF 12 Z. Ould Khaled
DF 22 セドリック ウントンジ
DF 25 アブドゥライエ バンバ
DF 27 L. Rao-Lisoa
MF 14 ヤシン ベルフディム
MF 15 パトリック カペル
FW 7 イブラヒマ ニアヌ
FW 28 ファリド エル メラリ
監督
Alexandre Dujeux
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 71 ヤヤ・フォファナ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 9 モハメド・ダラミー
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 N. Sissoko
監督
ルカ・エルスネル
※24:00開始
<出場メンバー>
[アンジェ]
先発
GK 30 ヤヒア フォファナ
DF 2 カルレン アルクス
DF 21 ジョルダン レフォルト
DF 24 E. Biumla
DF 26 F. Hanin
MF 6 ジャン=ユ-ド アオル
MF 10 イマド アブデリ
MF 18 ジム アレヴィナー
MF 20 ジネディーヌ・フェルハト
MF 93 ハリス ベルケブラ
控え
GK 16 メルヴィン ジンガ
DF 12 Z. Ould Khaled
DF 22 セドリック ウントンジ
DF 25 アブドゥライエ バンバ
DF 27 L. Rao-Lisoa
MF 14 ヤシン ベルフディム
MF 15 パトリック カペル
FW 7 イブラヒマ ニアヌ
FW 28 ファリド エル メラリ
監督
Alexandre Dujeux
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 71 ヤヤ・フォファナ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 9 モハメド・ダラミー
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 N. Sissoko
監督
ルカ・エルスネル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります