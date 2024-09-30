[9.29 フランス・リーグアン第6節](スタッド レイモン コパ)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アンジェ]

先発

GK 30 ヤヒア フォファナ

DF 2 カルレン アルクス

DF 21 ジョルダン レフォルト

DF 24 E. Biumla

DF 26 F. Hanin

MF 6 ジャン=ユ-ド アオル

MF 10 イマド アブデリ

MF 18 ジム アレヴィナー

MF 20 ジネディーヌ・フェルハト

MF 93 ハリス ベルケブラ

FW 19 E. Lepaul

控え

GK 16 メルヴィン ジンガ

DF 12 Z. Ould Khaled

DF 22 セドリック ウントンジ

DF 25 アブドゥライエ バンバ

DF 27 L. Rao-Lisoa

MF 14 ヤシン ベルフディム

MF 15 パトリック カペル

FW 7 イブラヒマ ニアヌ

FW 28 ファリド エル メラリ

監督

Alexandre Dujeux

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 5 エマニュエル•アグバドゥ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 7 伊東純也

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 17 中村敬斗

MF 71 ヤヤ・フォファナ

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 25 ティボー・デ・スメット

DF 55 ノア・サンギ

MF 10 テディ・テウマ

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 9 モハメド・ダラミー

FW 11 アミン・サラマ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 74 N. Sissoko

監督

ルカ・エルスネル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります