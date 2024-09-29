マンチェスター・Uvsトッテナム スタメン発表
[9.29 プレミアリーグ第6節](オールド トラフォード)
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 47 M. Moore
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 47 M. Moore
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります