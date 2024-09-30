新華社報道写真展、中国のインフラ建設と社会の変化を回顧

怒江の切り立った崖で工事を行う作業員。川蔵公路（四川省−西蔵自治区）は1950年に建設が始まった。（資料写真、ラサ＝新華社配信/李萬春、張加里）

【新華社北京9月29日】中国北京市にある国家金融情報ビルで26日、新華社主催の報道写真展「国社之鏡・世紀光影」（国家通信社のレンズが捉えた世紀の輝き）が開幕した。インフラ建設に携わった人々の勇敢な姿や社会の変化を捉えた500枚近くの貴重な写真を展示し、新中国成立からの75年間で収めた輝かしい成果を国民の視点で紹介している。

新華社報道写真展、中国のインフラ建設と社会の変化を回顧

成渝鉄道（四川省成都−重慶）の沱江大橋を渡る一番列車。（1951年12月撮影、内江＝新華社配信）

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内モンゴル自治区の集二線（集寧−エレンホト）工事現場で枕木を担ぐ作業員。1953年5月に建設が始まった。（資料写真、フフホト＝新華社記者/鄒健東）

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中国が初めて独自に建造した大型客船「民衆号」。上海から湖北省宜昌に向け、長江を初航海した。（1954年9月6日撮影、上海＝新華社記者/范傑）

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北京−ラサ間航路の試験運航成功。（1956年5月26日撮影、ラサ＝新華社記者/銭嗣傑）

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成昆鉄道（四川省成都−雲南省昆明）の安全を確保するため、大渡河沿岸の崖で岩を除去する四川省西昌鉄路分局烏斯河工務段（保線区）の作業員。（1974年3月撮影、成都＝新華社記者/李基禄）

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初めて江西省の井岡山駅に到着した105便列車（北京−深圳）を歓迎する人々。（1996年9月1日撮影、井岡山＝新華社配信）

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全線開通した青蔵鉄道（青海省西寧−西蔵自治区ラサ）の「青1」便列車を青海省の沱沱河大橋付近で歓迎する人々。（2006年7月1日撮影、ゴルムド＝新華社記者/陳燮）

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空から見た西蔵自治区の墨脱公路。2013年に正式開通し、中国の「全県を高速道路で結ぶ」目標が達成された。（2017年3月30日撮影、墨脱＝新華社記者/普布扎西）

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空から見た雲南・貴州省境の北盤江大橋。（2018年8月9日撮影、貴陽＝新華社記者/欧東衢）

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空から見た北京大興国際空港の旅客ターミナル。（2019年6月14日撮影、北京＝新華社記者/才揚）

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香港・マカオ両特別行政区と広東省珠海を結ぶ港珠澳大橋。（2020年9月12日撮影、広州＝新華社記者/陳曄華）

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湖北省武漢市の懸垂式モノレール「光谷光子号」。空中を飛ぶように走る。（2023年5月9日撮影、武漢＝新華社記者/肖芸九）