「呪術廻戦」遂に完結！！ 運命の「週刊少年ジャンプ44号」本日発売
【週刊少年ジャンプ44号】
9月30日 発売
価格：300円
9月30日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ44号」を9月30日に発売した。価格は300円。
今号には「呪術廻戦」最終話となる第271話が特大センターカラーにて掲載されている。また、表紙&巻頭カラーは「アオのハコ」となるほか、センターカラーとして「白卓 HAKUTAKU」、「鵺の陰陽師」が掲載される。なお、「ONE PIECE」は休載となる。
『#呪術廻戦』完結。- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) September 29, 2024
本日9月30日（月）発売
週刊少年ジャンプ44号に最終第271話を掲載。 pic.twitter.com/2RWjjBHdZA
週刊少年ジャンプ44号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) September 29, 2024
10月3日(木)TVアニメ放送開始❗️
心揺れ動く文化祭、超人気御礼表紙&巻頭カラーは『アオのハコ』🎉
最終回特大センターカラーは『呪術廻戦』‼️
センターカラーは『白卓 HAKUTAKU』『鵺の陰陽師』‼️
※今週の『ONE PIECE』は休載です
電子版https://t.co/3nRohLsf7j pic.twitter.com/8hXlEglzpT
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