集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ44号」を9月30日に発売した。価格は300円。

今号には「呪術廻戦」最終話となる第271話が特大センターカラーにて掲載されている。また、表紙&巻頭カラーは「アオのハコ」となるほか、センターカラーとして「白卓 HAKUTAKU」、「鵺の陰陽師」が掲載される。なお、「ONE PIECE」は休載となる。

