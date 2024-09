9月30日 連載開始

講談社は9月30日、おりお無氏によるマンガ「ちゃんと呪ってイチコちゃん」の連載を週刊ヤングマガジン及びヤンマガWebにて開始した。

本作は願うことで呪いを代行してくれるはずの奇妙な生き人形「呪いの市松様」があんまり呪ってくれない……という怖さの種類が微妙に違う人形ホラーコメディ。「怨讐のレプリカ」を手掛けたおりお無氏初のヤンマガ本誌連載となる。

【ちゃんと呪ってイチコちゃん】

意外と呪わない人形コメディ--。

おまじないを唱えることで会えるという“呪いの市松様”は、願うことで呪いを代行してくれる奇妙な生き人形―――。だけど、ぶっちゃけあんまり呪ってくれない-―! 怖さの種類が微妙に違う人形ホラーコメディ、開幕!

