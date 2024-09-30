今日の歴史（９月３０日）
１９１０年：日本が朝鮮土地調査事業に着手 ※土地調査事業は日本の財源確保と税調査、日本人による土地占有を目的にしたもので、農地が２倍近くに拡大した一方、朝鮮総督府は各地で土地を無償取得し最大の地主となった
１９４８年：国会でハングル専用法を可決
１９６２年：パナマと国交樹立
１９６３年：オランダ・ハーグで開かれた第２回万国平和会議（１９０７年）で朝鮮の窮状を訴えようとした独立運動家の李儁（イ・ジュン）の遺骨が５６年ぶりにオランダから返還
１９８１年：第８４回国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）総会で１９８８年夏季五輪の開催都市がソウルに決定
１９９０年：ソ連と国交樹立
２０００年：第３回南北閣僚級会談で共同報道文を発表
２００６年：元大韓民国臨時政府幹部らの遺族が墓参りで南北分断後初めて訪朝
２０１０年：韓国海軍哨戒艦「天安」撃沈事件発生後初の南北軍事実務会談を板門店で開催
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４８年：国会でハングル専用法を可決
１９６２年：パナマと国交樹立
１９６３年：オランダ・ハーグで開かれた第２回万国平和会議（１９０７年）で朝鮮の窮状を訴えようとした独立運動家の李儁（イ・ジュン）の遺骨が５６年ぶりにオランダから返還
１９９０年：ソ連と国交樹立
２０００年：第３回南北閣僚級会談で共同報道文を発表
２００６年：元大韓民国臨時政府幹部らの遺族が墓参りで南北分断後初めて訪朝
２０１０年：韓国海軍哨戒艦「天安」撃沈事件発生後初の南北軍事実務会談を板門店で開催
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止