【「くーねるまるた ぬーぼ」15巻】9月30日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「くーねるまるた ぬーぼ」の15巻を9月30日に発売する。価格は792円。

本作は高尾じんぐ氏が「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載している作品。ポルトガルから来日して日本が大好きになった腹ペコ女子・マルタが、さまざまなグルメを堪能していく。

15巻では大親友のソフィアとベアトリスが、ポルトガルから来日。ポルトガル3人娘の長崎&佐賀ノープラン旅行を繰り広げる。

なお15巻は当初8月末に発売される予定だったが、諸般の事情によって1月延期され、発売に至った。

【「くーねるまるた ぬーぼ」15巻あらすじ】

ポルトガル3人娘、長崎・佐賀へ来航!?

大親友のソフィア&ベアトリスが、ポルトガルから来日!

マルタに負けず劣らず好奇心旺盛な2人は

東京を飛び出し、ナイショでマルタの出張に付いてきた!?

ポルトガル3人娘の長崎&佐賀ノープラン旅行は、

日本とポルトガルの古くて新しい“ご縁”を再発見する、

驚きに満ちた、珍道中!?

瑠璃色が美しい長崎ガラス、

和洋中の料理が融合した

長崎独自の卓袱料理に、

佐賀で見つけた

ポルトガル由来のお菓子!

風の吹くまま気の向くまま♪

仲良し3人組の旅!!

