[9.29 U20アジア予選GL第3節 U-19日本 - U-19キルギス ビシュケク]

　“ロス五輪世代”のU-19日本代表は29日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第3節でU-19キルギス代表と対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　日本とキルギスはここまでともに2連勝で、得失点差で上回る日本が首位に立つ。直接対決で引き分け以上の場合、首位で来年2月のU20アジア杯出場が決まる。2位の場合でも、各グループ2位のうち上位5チームが勝ち進むことができるが、他グループの結果次第となるため、まずは自力での予選突破を狙う。

　日本は第2節・ミャンマー戦から先発を7人変更。初戦・トルクメニスタン戦で先発していたGK荒木琉偉(G大阪ユース)、DF喜多壱也(京都)、DF高橋仁胡(C大阪)、MF保田堅心(大分)、MF佐藤龍之介(FC東京)、MF平賀大空(京都)が復帰し、DF布施克真(日大藤沢高)が今大会初先発となった。

　また、MF西原源樹(清水)は2試合連続で先発。キャプテンDF市原吏音(大宮)、MF小倉幸成(法政大)、FW神田奏真(川崎F)の3人は3試合連続で先発入りとなった。

　なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、キルギス戦はYoutubeでライブ配信されるという。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)

DF 21 布施克真(日大藤沢高)

DF 5 市原吏音(大宮)

DF 4 喜多壱也(京都)

DF 3 高橋仁胡(C大阪)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 8 保田堅心(大分)

MF 7 佐藤龍之介(FC東京)

MF 11 平賀大空(京都)

MF 20 西原源樹(清水)

FW 9 神田奏真(川崎F)

控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 12 後藤亘(FC東京U-18)

DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 16 池田春汰(筑波大)

DF 19 中光叶多(中央大)

MF 10 大関友翔(福島)

MF 14 中島洋太朗(広島)

MF 17 中川育(流通経済大)

MF 18 廣井蘭人(筑波大)

FW 13 井上愛簾(広島)

FW 22 横山夢樹(今治)

監督

船越優蔵

【Youtubeライブ配信】

https://www.youtube.com/live/RVM7Hgie8WY?si=1FwoL-VXdmlHZcfy