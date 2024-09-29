U-19日本代表のU20アジア杯予選・第3戦スタメン発表! ともに2連勝…地元キルギスとの首位突破を懸けた大一番へ
[9.29 U20アジア予選GL第3節 U-19日本 - U-19キルギス ビシュケク]
“ロス五輪世代”のU-19日本代表は29日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第3節でU-19キルギス代表と対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本とキルギスはここまでともに2連勝で、得失点差で上回る日本が首位に立つ。直接対決で引き分け以上の場合、首位で来年2月のU20アジア杯出場が決まる。2位の場合でも、各グループ2位のうち上位5チームが勝ち進むことができるが、他グループの結果次第となるため、まずは自力での予選突破を狙う。
日本は第2節・ミャンマー戦から先発を7人変更。初戦・トルクメニスタン戦で先発していたGK荒木琉偉(G大阪ユース)、DF喜多壱也(京都)、DF高橋仁胡(C大阪)、MF保田堅心(大分)、MF佐藤龍之介(FC東京)、MF平賀大空(京都)が復帰し、DF布施克真(日大藤沢高)が今大会初先発となった。
また、MF西原源樹(清水)は2試合連続で先発。キャプテンDF市原吏音(大宮)、MF小倉幸成(法政大)、FW神田奏真(川崎F)の3人は3試合連続で先発入りとなった。
なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、キルギス戦はYoutubeでライブ配信されるという。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
DF 19 中光叶多(中央大)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 14 中島洋太朗(広島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵
【Youtubeライブ配信】
https://www.youtube.com/live/RVM7Hgie8WY?si=1FwoL-VXdmlHZcfy
“ロス五輪世代”のU-19日本代表は29日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第3節でU-19キルギス代表と対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本とキルギスはここまでともに2連勝で、得失点差で上回る日本が首位に立つ。直接対決で引き分け以上の場合、首位で来年2月のU20アジア杯出場が決まる。2位の場合でも、各グループ2位のうち上位5チームが勝ち進むことができるが、他グループの結果次第となるため、まずは自力での予選突破を狙う。
また、MF西原源樹(清水)は2試合連続で先発。キャプテンDF市原吏音(大宮)、MF小倉幸成(法政大)、FW神田奏真(川崎F)の3人は3試合連続で先発入りとなった。
なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、キルギス戦はYoutubeでライブ配信されるという。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
DF 19 中光叶多(中央大)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 14 中島洋太朗(広島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵
【Youtubeライブ配信】
https://www.youtube.com/live/RVM7Hgie8WY?si=1FwoL-VXdmlHZcfy