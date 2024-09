3万人以上のシンガーソングライターらが加盟し100万曲以上の楽曲を扱っている実演権団体 SESAC とのライセンス紛争によって、アメリカのYouTubeおよびYouTube Musicで、アデルやボブ・ディランらの楽曲が削除された状態になっていることがわかりました。YouTube Music missing songs due to expired ‘SESAC’ licensehttps://9to5google.com/2024/09/28/youtube-music-sesac/

@claybitkid we hear you. our music license agreement with SESAC has expired without an agreement on renewal conditions despite our best efforts. for this reason, we have blocked content on YouTube in the US known to be associated with SESAC - as in line with copyright law— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 28, 2024

Adele, Bob Dylan Songs Blocked by YouTube in Legal Disputehttps://variety.com/2024/digital/news/adele-bob-dylan-songs-blocked-by-youtube-legal-dispute-1236159099/YouTube pulls songs from Adele, Nirvana, and others due to SESAC dispute - The Vergehttps://www.theverge.com/24257157/youtube-sesac-music-licensing-streamingニュースサイト・9to5googleによると、アデルなどの楽曲にアクセスすると以下のように「This video countains content from SESAC. it is not available in your country.(このビデオはSESACのコンテンツを含みます。お住まいの国では利用できません)」というメッセージが表示されるとのこと。同じくVarietyも、YouTUべプレミアムでアデルの「Hello」のMVが見られなくなっているスクリーンショットを示しています。当該動画は日本では問題なく再生可能です。Adele - Hello (Official Music Video) - YouTubeYouTubeはこの件について、「最善の努力はしましたが、SESACとのライセンス契約は合意に至らず満了になりました。このため、アメリカのYouTubeではSESACに関係するコンテンツを、著作権法に従ってブロックしました」と説明しています。ニュースサイト・VarietyやThe Vergeによれば、再生不可能になっている楽曲にはアデルやボブ・ディラン、イェ(カニエ・ウェスト)、ニルヴァーナ、グリーン・デイ、R.E.M.、バーナ・ボーイ、ラッシュなどのものが含まれるとのこと。YouTubeの広報担当者は、SESACとの交渉は続けていると語っており、条件が整い次第、ブロックは解除される見通しです。