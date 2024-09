二次元キャラクタープロジェクト『カリスマ』が2ndアルバム『カリスマジャンボリー』を引っ提げた初のライブツアー、<カリスマジャンボリーツアー>を開催した。『カリスマ』は、YouTube「カリスマofficial Channel」で配信中のボイスドラマを中心に展開するプロジェクト。ドラマでは主に、“七人のカリスマ”による非凡すぎる日常生活を描いていて、現在は2ndシーズン最終話まで配信済み。1stシーズンと合わせると、約14時間にも及ぶ膨大なストーリーとなっている。

<カリスマジャンボリーツアー>振り返りリスニングパーティー



◾︎開催日時:2024年9月30日(月)19:00〜アーカイブ配信:10月6日(日)19:00まで◾︎対象:Apple Music有料会員及びSpotify Premium会員の方※Android端末ではSpotify Premiumご登録の方のみがご参加可能です。■リスニングパーティー参加ご希望の方は以下事前準備をお願いします。Apple Music 有料会員 もしくは Spotify Premiumへ登録※既にいずれかを登録していれば連携するのみとなります。▲好沺璽肇侫ンにてStationheadアプリをダウンロード【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JPStationheadアカウント登録スマートフォンよりアプリを開いていただき、メールアドレスでのご登録をお願いします。電話番号はご利用できませんのでご了承ください。・STEP1アプリを起動したら「GET STARTED」を選択・STEP2「SIGN UP WITH EMAIL」もしくは、iOS、X(旧Twitter)マークを選択※「SIGN UP WITH PHONE」は日本の電話番号では利用不可・STEP3ユーザー名を設定・STEP4Apple MusicもしくはSpotify Premiumと連携※Android端末ではSpotify Premium利用の方のみ・STEP5Apple MusicもしくはSpotify Premiumの連携ができたかを確認確認方法:プロフィールタブ(画面左下にある人型マーク)→設定(画面右上の歯車マーク)→Streaming services・キングレコード公式アカウント(@kingrecords)を事前にフォローいただくとリスニングパーティー開催時に通知が届きます。キングレコード公式アカウントURL:https://share.stationhead.com/hio4kcvrawuw【リスニングパーティー参加方法】・アカウントをフォローしている方配信開始時にアプリから届くプッシュ通知をタップ・アカウントをフォローしていない方配信開始時間になったらkingrecordsのStationheadアカウントを検索、「ON AIR」表示のステーションに参加【注意事項】※ご参加時はイヤホン・ヘッドホン等のご使用を推奨となります。スマートフォン等の端末から再生の場合、音楽や音声が聞こえにくい場合がございます。※必ずStationheadアプリをダウンロードの上ご参加ください。ブラウザからご参加の場合、音声が聞き取りにくい状態となります。※ご参加にはApple Music有料会員 もしくは Spotify Premiumへの登録が必要です。(Andoroid端末ではSpotify Premiumご登録の方のみがご参加可能です。)※投げ銭(Tip)機能は使用できかねます。ご了承ください。※海外アプリのため、アプリ上の言語は英語のみとなります。(チャットは日本語でご利用いただけます)※やむを得ぬ事情により企画が変更または中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。