A.B.C-Z¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Öfrom Z to ABC-µ-¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
A.B.C-Z¤¬¡¢15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¤ò11·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤Ï¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê¤òÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏÀ±ÌîÌ÷É§¤¬Ã´Åö¡£¥À¥ó¥¹¿¶ÉÕ¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëTAKAHIRO¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Á°ºî¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¡¢Àè·î8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØF.O.R-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ±¤¯·¯¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡£¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤¡×¤ËÂ³¤¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¹¶¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Öfrom Z to ABC-µ-¡Ê¥è¥ß¡§¥Õ¥í¥à¥¼¥£¡¼¥È¥¥¡¼¥¨¡¼¥Ó¡¼¥·¡¼ ¥ï¥ó¡Ë¡×¤ò9·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼çÆ³¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¶Ê¤ä¡¢²þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤5¶Ê¤ò¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
15th Single¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/ABCZ_15thSG_CD
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD¡¡1,815±ß(ÀÇ¹þ) / PCCA.06352
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A¡×-Inst.-
[DVD]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ÆâÍÆÌ¤Äê
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦ÆâÍÆÌ¤Äê
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD+DVD¡¡1,815±ß(ÀÇ¹þ) / PCCA.06353
[CD]
01. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B¡×-Inst.-
[DVD]
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è±ÇÁü
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY 1,210±ß (ÀÇ¹þ) / PCCA.06354
[CD]
01.¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
ºî»ì:¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê:ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê:À±ÌîÌ÷É§
02. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°C¡×
03. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°D¡×
04. ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×-Inst.-
05. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°C¡×-Inst.-
06. ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°D¡×-Inst.-
Digital EP¡Öfrom Z to ABC-µ-¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î30Æü(·î)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§¡¡https://lnk.to/ZtoABC
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡§Âç¹õËàµ¨¡¢ºî¶Ê¡§Âç¹õËàµ¨ / ÆÁ±Ê¶Ç¿Í¡¢ÊÔ¶Ê¡§ÆÁ±Ê¶Ç¿Í
M2.Enamel Slow(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ARAKI
M3.ONE MORE KISS(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¾»û¶¿ÂÀ¡¢ÊÔ¶Ê¡§corin.
M4.fragrance(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
M5.Finally Over(from Z to ABC-µ-)
ºî»ì¡§hartog¡¢ºî¶Ê¡§Drew Ryan Scott / Steven Lee¡¢ÊÔ¶Ê¡§Steven Lee / Î©»³½©¹Ò
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó A.B.C-Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡A.B.C-Z ¸ø¼°X