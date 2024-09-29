ν[NEU]、テレ東音楽番組『プレミアMelodiX!』でデビュー曲の2024年ver.披露を予告
ν[NEU]が9月30日(月)26:50から放送されるテレビ東京『プレミアMelodiX!』に出演する。これがν[NEU]にとって最後のTV出演となる。
◆ν[NEU] 画像
『プレミアMelodiX!』では「RED EMOTION〜希望〜」を披露するとのこと。同曲は2011年、EMIミュージック・ジャパンよりメジャーデビューした際にリリースされた楽曲だ。限定復活期間のゴールとなる2025年1月4日の渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)グランドファイナルまで残り3ヶ月。“希望”を込めたメッセージとして「RED EMOTION〜希望〜」2024年ver.が届けられる。
■音楽番組『プレミアMelodiX!』情報
放送局：テレビ東京
演奏曲：「RED EMOTION〜希望〜」
番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/
▼見逃し配信
10月1日(火)12:00〜10月8日(火)11:59
TVer：http://tver.jp/
■＜ν[NEU] since2009〜2025 LAST ONEMAN tour【N.ever】＞
10月12日(土) 金沢AZ
10月19日(土) 仙台MACANA
11月03日(日) 福岡Be-1
11月10日(日) 大阪MUSE【mitsu バースデー】
12月01日(日) 渋谷REX【ヒィロ＆タクミバースデー】
■＜candy presents ν[NEU] 2部制ハロウィンワンマン『ラストロリータ 〜最後の晩餐〜』＞
・第一部 [希望] open12:00 / start12:30
・第二部 [絶望] open17:30 / start18:00
▼チケット
前売￥5,800
一般発売：9月8日(日)10:00
■＜since2009〜2025 ν[NEU] FINAL LIVE『エンドロール〜誰よりも大事な君へ〜』＞
open17:15 / start18:00
▼チケット
前売￥5,800
※全指定席
https://l-tike.com/neu/
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