ν[NEU]が9月30日(月)26:50から放送されるテレビ東京『プレミアMelodiX!』に出演する。これがν[NEU]にとって最後のTV出演となる。

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『プレミアMelodiX!』では「RED EMOTION〜希望〜」を披露するとのこと。同曲は2011年、EMIミュージック・ジャパンよりメジャーデビューした際にリリースされた楽曲だ。限定復活期間のゴールとなる2025年1月4日の渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)グランドファイナルまで残り3ヶ月。“希望”を込めたメッセージとして「RED EMOTION〜希望〜」2024年ver.が届けられる。

■音楽番組『プレミアMelodiX!』情報

放送日：2024年9月30日(月)26:50〜27:20
放送局：テレビ東京
演奏曲：「RED EMOTION〜希望〜」
番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/
▼見逃し配信
10月1日(火)12:00〜10月8日(火)11:59
TVer：http://tver.jp/

■＜ν[NEU] since2009〜2025 LAST ONEMAN tour【N.ever】＞

※終了した公演は割愛
10月12日(土)　金沢AZ
10月19日(土)　仙台MACANA
11月03日(日)　福岡Be-1
11月10日(日)　大阪MUSE【mitsu バースデー】
12月01日(日)　渋谷REX【ヒィロ＆タクミバースデー】

■＜candy presents ν[NEU] 2部制ハロウィンワンマン『ラストロリータ 〜最後の晩餐〜』＞

10月5日(土)　東京・渋谷REX
・第一部 [希望] open12:00 / start12:30
・第二部 [絶望] open17:30 / start18:00
▼チケット
前売￥5,800
一般発売：9月8日(日)10:00


■＜since2009〜2025 ν[NEU] FINAL LIVE『エンドロール〜誰よりも大事な君へ〜』＞

2025年1月4日(土)　東京・渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)
open17:15 / start18:00
▼チケット
前売￥5,800
※全指定席
https://l-tike.com/neu/


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