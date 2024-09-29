志賀中、岡崎混声合唱団など全国へ 中部合唱コン中学、大学職場一般
第77回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、石川県合唱連盟、朝日新聞社主催）が29日、金沢市の金沢歌劇座であった。
この日は中学校部門の混声、同声、大学職場一般部門の室内、同声、混声の各部があり、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の7県の代表計38団体が出場した。
大学職場一般・混声に出場した岡崎混声合唱団=2024年9月29日午後5時55分、金沢市の金沢歌劇座、橋本写真館撮影
審査の結果、金賞を受賞した12団体の中から、中学校の混声は名古屋市立滝ノ水と名古屋市立志賀、同声は金城学院（愛知）と名古屋市立桜山、大学職場一般の室内はエシュコル（愛知）、同声はVOCI BRILLANTI（愛知）、混声は岡崎混声合唱団（愛知）とヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）が、第77回全日本合唱コンクール全国大会の中部代表に推薦された。2日間を通じた最優秀団体として大学職場一般・同声のVOCI BRILLANTI（愛知）に、全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
全国大会は中学校部門が10月27日にさいたま市で、大学職場一般部門は11月23、24日に松山市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中部代表）
■中学・混声
【金賞】◎名古屋市立滝ノ水=金沢市教育委員会賞=、名古屋市立高針台、◎名古屋市立志賀
【銀賞】福井市明道、金沢大付
【銅賞】大垣市立興文（岐阜）、信州大付属長野
■中学・同声
【金賞】◎金城学院（愛知）、◎名古屋市立桜山=金沢市教育委員会賞
【銀賞】伊勢市立五十鈴（三重）、長野市立北部、砺波市立出町（富山）
【銅賞】岡崎市立六ツ美北（愛知）、野々市市立布水（石川）、鯖江市中央（福井）
■大学職場一般・室内
【金賞】アンサンブル サンベリーナ となみ（富山）、◎エシュコル（愛知）=石川県知事賞
【銀賞】長野県インターカレッジ女声合唱団、岐阜高校音楽部OB混声合唱団、IrisChor Mie（三重）
【銅賞】女声アンサンブルTONICA（石川）、Ensemble Spicy（愛知）
■大学職場一般・同声
【金賞】◎VOCI BRILLANTI（愛知）=石川県知事賞=、SUONO・CONBRIO（長野）
【銀賞】A Small Cedar Choir（富山）、クール・ジョワイエ（愛知）
【銅賞】松任女声合唱団 すずかけ（石川）、女声合唱Luce（三重）、女声合唱団pure harmony（岐阜）
■大学職場一般・混声
【金賞】◎岡崎混声合唱団（愛知）=石川県知事賞=、◎ヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）、ベーレンコール（長野）
【銀賞】興文混声合唱団（岐阜）、合唱団うぃろう（愛知）、アンサンブル舞歌（富山）
【銅賞】三重ヴォークス ボーナ、混声合唱団Shirasa-Gi（福井）、ぅちらズッ友こぉらす（石川）