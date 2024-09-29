A.B.C-Z¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡Ù¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Øfrom Z to ABC-Ⅰ-¡Ù¥ê¥êー¥¹
¡¡A.B.C-Z¤¬¡¢11·î27Æü¤Ë15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§A.B.C-Z ¸Þ´Ø¹¸°ì¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¸«¤Ä¤«¤ëÆÈÆÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü9·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£É½Âê¶Ê¤Îºî»ì¤Ï¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê¤ÏÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏÀ±ÌîÌ÷É§¤¬Ã´Åö¡£¿¶ÉÕ¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëTAKAHIRO¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Á°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡Ù¡¢8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØF.O.R-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ±¤¯·¯¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡£¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤¡×¤ËÂ³¤¡¢¾¼ÏÂ¡¿Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤è¤ë¹¶¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤òÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç·ÁÂÖÊÌ¤Î¡Ø¹ðÃÎ¤µ¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ù¤¬ÉÕÂ°¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊÆ±º¤Ç¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É2¼ï¡Ê½¸¹ç¡Ü¥½¥í¡Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î30Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Øfrom Z to ABC-Ⅰ-¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥á¥ó¥Ðー¼çÆ³¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¶Ê¤ä¡¢²þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤5¶Ê¤ò¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏA.B.C-Z¸ø¼°HP¤Ø¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë