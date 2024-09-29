A.B.C-Z¡¢15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×È¯Çä·èÄê¡õDigital EP¡Øfrom Z to ABC-Ⅰ-¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¤Ï¾¼ÏÂÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¹¶¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡ª
A.B.C-Z¤¬¡¢9·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R¡Ù¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×¤ò11·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤Ï¿¹¹ÀÈþ¡¢ºî¶Ê¤òÇÏ»ôÌî¹¯Æó¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏÀ±ÌîÌ÷É§¤¬Ã´Åö¡£¥À¥ó¥¹¿¶ÉÕ¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëTAKAHIRO¤¬Ì³¤á¤ë¡£Á°ºî¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¡¢8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØF.O.R-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ±¤¯·¯¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡£¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤¡×¤ËÂ³¤¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¹¶¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå¤Ç¡Ö¹ðÃÎ¤µ¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤¬·ÁÂÖÊÌ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¾¦ÉÊÆ±º¤Ç¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É2¼ï¡Ê½¸¹ç¡Ü¥½¥í¡Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Digital EP¡Öfrom Z to ABC-I-¡Ê¥è¥ß¡§¥Õ¥í¥à¥¼¥£ー¥È¥¥ー¥¨ー¥Óー¥·ー ¥ï¥ó¡Ë¡×¤ò9·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼çÆ³¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¶Ê¤ä¡¢²þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤5¶Ê¤ò¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.11.27 ON SALE
15th Single¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤Æ¡×
2024.09.30 ON SALE
Digital EP¡Øfrom Z to ABC-I-¡Ù
A.B.C-Z OFFICIAL SITE
https://abcz.ponycanyon.co.jp/