4人組グループ・A.B.C-Zが、15枚目のシングル「ヒリヒリさせて」を11月27日に発売、デジタル EP「from Z to ABC-I-(読み:フロムゼィートゥーエービーシー ワン)」をあす30日に配信リリースすることを29日、『A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R』東京公演で発表した。「ヒリヒリさせて」の作詞は森浩美氏、作曲は馬飼野康二氏、編曲は星野靖彦氏が担当。ダンス振付は約6年ぶりのタッグとなるTAKAHIROが務める。前作シングル「君じゃなきゃだめなんだ」、8月8月にリリースしたアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』のリード曲「君の隣で目覚めたい」に続き、昭和平成リバイバル感のあるサウンドとアップテンポで攻めのダンスナンバーとなっている。

また、全国のCDショップやオンラインショップでの予約購入者には、先着で「告知させてステッカー」が形態別で付いてくる。対象期間内に特設サイトで予約すると、商品同梱でトレーディングカード2種(集合+ソロ)もプレゼントされる。なお、特典の数には限りがある。デジタル EP「from Z to ABC-I-」は、メンバー主導でセレクトをし、人気の高い曲や、改めて表現したい5曲を新体制で再録した。■デジタル EP「from Z to ABC-I-」収録内容M1.オリジナルストーリー(from Z to ABC-I-)作詞:大黒摩季、作曲:大黒摩季/徳永暁人、編曲:徳永暁人M2.Enamel Slow(from Z to ABC-I-)作詞・作曲・編曲:ARAKIM3.ONE MORE KISS(from Z to ABC-I-)作詞・作曲:西寺郷太、編曲:corin.M4.fragrance(from Z to ABC-I-)作詞・作曲・編曲:井手コウジM5.Finally Over(from Z to ABC-I-)作詞:hartog、作曲:Drew Ryan Scott/Steven Lee、編曲:Steven Lee/立山秋航