189¥»¥ó¥Á¤«¤é¿á¤¾å¤¬¤ëÄ¾µå¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¾å²ó¤ë¿¤Ó¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¡Ä¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄ½ã¡Ö¸õÊä¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø´üÂÔ¤Î¿·À±¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2Ç¯ÌÜ¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÎÁ°ÅÄ½ã¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ò6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ½é¾¡Íø¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È10°Ì¤Ç2023Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡Éð´ï¤Ï189¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¿á¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¡£¿¤Ó¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¿¶Ñ¤È¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤¹¤éÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤òÅê¤²¤ëÎý½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ØÀè¤Ë³Ý¤«¤ë´¶³Ð¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï143¥¥í¤Ê¤¬¤é¡¢µåÂ®°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï3·³¤¬Ãæ¿´¡£Å¾µ¡¤Ï¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÏÂÅÄ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤È·È¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë»Ö´ê¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÎý½¬ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËºÇ½é¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥«·î¼å¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤â20¿Í¶á¤¤»²²ÃÁª¼ê¤ÇºÇ¤â¿¤Ó¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç»î¤¹°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¡Ö¸õÊä¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½½Ê¬²á¤®¤ëÅêµå¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÁ°ÅÄ½ã¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÆü¤â¶á¤½¤¦¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë