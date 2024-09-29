Â¼¾å½Õ¼ù ¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂ¼¾åRADIO¡Ù¤Ç60¡Á70Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿£²¿Í¤Î½÷ÀÌ¾ºî»ì²È¤òÆÃ½¸¡Öºî»ì²ÈÆÃ½¸¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤Î¡ØÂ¼¾åRADIO¡Ù¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷Àºî»ì²È¡¢°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÆÃ½¸¡£ÍÎ³Ú¤ÎÌõ»ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼²»³Ú»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î²Î»ìÀ¤³¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬2¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ØÂ¼¾åRADIO¡Ù¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷Àºî»ì²È¡¢°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÆÃ½¸¡£ÍÎ³Ú¤ÎÌõ»ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼²»³Ú»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î²Î»ìÀ¤³¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Ç¤¹¡£Â¼¾åRADIO¡¢º£Æü¤Ï1960Ç¯Âå¡Á1970Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢2¿Í¤Î·æ½Ð¡Ê¤±¤Ã¤·¤å¤Ä¡Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷Àºî»ì²È¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤È´äÃ«»þ»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¿¤Ë¡¦¤È¤¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÆÃ½¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºî»ì²È¤ÎÆÃ½¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢º£Æü¤ª¤«¤±¤¹¤ë²»³Ú¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ä
Donald Fagen¡ÖMadison Time¡×
´äÃ«»þ»Ò¤µ¤ó¤Ï1916Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÍÎ³Ú¤ÎÌõ»ì¤ò¼ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜ¸ìºî»ì²È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»þÂå¤ò²è¡Ê¤«¤¯¡Ë¤¹¤ëºî»ì²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³èÌö¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ô¤¿¤ê¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤Þ¤º2¿Í¤ÎÌõ»ì²È¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿²Î»ì¤Î¤â¤Î¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥À¥Ë¡¼ÈÓÅÄ¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥ó¥°¡¢ºäËÜ¶å¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×
¢¡ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¦°´¤ß¤Á¤è¡Ö¥Ø¥¤¡¦¥Ý¡¼¥é¡×
¤Þ¤º¤Ï°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Ï1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ì¤Ð85ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢1994Ç¯¤Ë55ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤Ï¥È¥Î¥Ð¥ó¤³¤È²ÃÆ£ÏÂÉ§¤µ¤ó¡£2¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÍÇ½°î¤ì¤ëºî»ì²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡¤ò½Ð¤Æ¡¢Ê¸²½³Ø±¡ºß³ØÃæ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÌõ»ì¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ì³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î¿·¶Ê¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡£¤¢¤ë³ÚÉè²ñ¼Ò¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Û¤¤¤Û¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î²Î¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢³°¹ñÀ½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ËÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÈà½÷¤Î¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡¢ºäËÜ¶å¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥À¥Ë¡¼ÈÓÅÄ¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥ó¥°¡£¤½¤·¤ÆÅÄÊÕÌ÷Íº¤È°´¤ß¤Á¤è¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¡¦¥Ý¡¼¥é¡×¡£¤É¤Á¤é¤âºî»ì¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¥Ê¤ß¥«¥º¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
----------------------------------------------------
9·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 10·î7Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÀ¤³¦¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
º£²ó¤Î¡ØÂ¼¾åRADIO¡Ù¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷Àºî»ì²È¡¢°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÆÃ½¸¡£ÍÎ³Ú¤ÎÌõ»ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼²»³Ú»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î²Î»ìÀ¤³¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Ç¤¹¡£Â¼¾åRADIO¡¢º£Æü¤Ï1960Ç¯Âå¡Á1970Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢2¿Í¤Î·æ½Ð¡Ê¤±¤Ã¤·¤å¤Ä¡Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷Àºî»ì²È¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤È´äÃ«»þ»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¿¤Ë¡¦¤È¤¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÆÃ½¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºî»ì²È¤ÎÆÃ½¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢º£Æü¤ª¤«¤±¤¹¤ë²»³Ú¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ä
Donald Fagen¡ÖMadison Time¡×
´äÃ«»þ»Ò¤µ¤ó¤Ï1916Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÍÎ³Ú¤ÎÌõ»ì¤ò¼ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜ¸ìºî»ì²È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»þÂå¤ò²è¡Ê¤«¤¯¡Ë¤¹¤ëºî»ì²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³èÌö¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ô¤¿¤ê¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤Þ¤º2¿Í¤ÎÌõ»ì²È¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿²Î»ì¤Î¤â¤Î¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥À¥Ë¡¼ÈÓÅÄ¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥ó¥°¡¢ºäËÜ¶å¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×
¢¡ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¦°´¤ß¤Á¤è¡Ö¥Ø¥¤¡¦¥Ý¡¼¥é¡×
¤Þ¤º¤Ï°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Ï1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ì¤Ð85ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢1994Ç¯¤Ë55ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤Ï¥È¥Î¥Ð¥ó¤³¤È²ÃÆ£ÏÂÉ§¤µ¤ó¡£2¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â°æ¤«¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÍÇ½°î¤ì¤ëºî»ì²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡¤ò½Ð¤Æ¡¢Ê¸²½³Ø±¡ºß³ØÃæ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÌõ»ì¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ì³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î¿·¶Ê¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡£¤¢¤ë³ÚÉè²ñ¼Ò¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Û¤¤¤Û¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î²Î¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢³°¹ñÀ½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ËÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÈà½÷¤Î¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖG.I.¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡¢ºäËÜ¶å¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥À¥Ë¡¼ÈÓÅÄ¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥ó¥°¡£¤½¤·¤ÆÅÄÊÕÌ÷Íº¤È°´¤ß¤Á¤è¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¡¦¥Ý¡¼¥é¡×¡£¤É¤Á¤é¤âºî»ì¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¥Ê¤ß¥«¥º¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
----------------------------------------------------
9·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 10·î7Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á°Â°æ¤«¤º¤ß¤È´äÃ«»þ»Ò¤ÎÀ¤³¦¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/