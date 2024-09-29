½÷»ÒµÈÅÄ¡¢ÃË»Ò¤ÏÄÛ°æV¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶áµ¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶áµ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï29Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ×³¤SC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏµÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¹ç·×183.52ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç1°Ì¤Î119.67ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤«¤éµÕÅ¾¡£SP¼ó°Ì¤Î»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¹ç·×173.58ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢Çò´äÍ¥Æà¡Ê´ØÂç¡Ë¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤âSP2°Ì¤À¤Ã¤¿ÄÛ°æÃ£Ìé¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç151.53ÅÀ¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×239.22ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×227.64ÅÀ¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£37ºÐ¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¡ÊÂçºå¥¹¥±¡¼¥È¶æ³ÚÉô¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£