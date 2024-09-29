°æ±º¿·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍî¤È¤·¤ÆµþÅÔ¢ªÇîÂ¿¤Ø¡¡ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¾å¤ò¹âÂ®°ÜÆ°¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë ¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê11·î1Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡¢À®ÅÄÎ¿¤È½ª»Ï¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤â¡Ö¤³¤Î´é¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡×¡¡¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ë¥¹¥«¡¼¥È¡©°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°æ±º¤Ë²Ã¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÀéÍÕÍºÂç¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ß»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿°æ±º¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿°æ±º¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇµþÅÔ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£ÃÏ¿Þ¾å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¯¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¿·´´Àþ¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï´û¤ËÇîÂ¿¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ¤«¤éÇîÂ¿¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤Ìµ»ö¥¹¥Þ¥Û¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤¬¡Ë°ì¿ÍÎ¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡½¡½Åö»þÌµÌ¾¤Î¿·¿Íºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ö²ï¹¸»á¤Î¾®Àâ¤òËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷150Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ19.6²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ø¤Î·Ù¹ð¤È¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÁà¤ëÅ·ºÍÅª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿Íµ´¡¦±ºÌîÁ±¼£¡Ê¤¦¤é¤Î¡¦¤è¤·¤Ï¤ë¡Ë¤ò±é¤¸¤¿À®ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2ºîÌÜ¤Ç²Ã²ìÃ«¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë°ìÅÙ¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ºÌ³½êÆâ¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò·×²è¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Æâ¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤ÆÆ¨Ë´¡¢¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡¢À®ÅÄÎ¿¤È½ª»Ï¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤â¡Ö¤³¤Î´é¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡×¡¡¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ë¥¹¥«¡¼¥È¡©°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°æ±º¤Ë²Ã¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÀéÍÕÍºÂç¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ß»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿°æ±º¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿°æ±º¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇµþÅÔ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£ÃÏ¿Þ¾å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¯¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡½¡½Åö»þÌµÌ¾¤Î¿·¿Íºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ö²ï¹¸»á¤Î¾®Àâ¤òËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷150Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ19.6²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ø¤Î·Ù¹ð¤È¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÁà¤ëÅ·ºÍÅª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿Íµ´¡¦±ºÌîÁ±¼£¡Ê¤¦¤é¤Î¡¦¤è¤·¤Ï¤ë¡Ë¤ò±é¤¸¤¿À®ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2ºîÌÜ¤Ç²Ã²ìÃ«¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë°ìÅÙ¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ºÌ³½êÆâ¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò·×²è¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Æâ¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤ÆÆ¨Ë´¡¢¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£