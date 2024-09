俳優の森山未來が5名のアーティストたちにインタビューする『5 SENSES by ボンベイ・サファイア』ダイジェスト映像が9月28日(土)にYouTubeで公開された。

『5 SENSES by ボンベイ・サファイア』は、ジンのブランド『ボンベイ・サファイア』とYouTube チャンネル『MEET YOUR ART』が協働して贈るアートプロジェクト。10月11日(金)から14日(土)まで東京・お台場の天王洲運河一帯で開催される『MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「NEW ERA」』内で、和泉侃、菅原玄奨、高山夏希、日比野菜穂、布施琳太郎ら5名のアーティスト/クリエイターがボンベイ・サファイアからインスピレーションを得て制作した作品を発表する。

公開された動画では、森山未來がストーリーテラーとして登場し、5名のアーティストたちにインタビュー。それぞれの創作に迫る様子が切り取られている。