¸åÇÚ¤ÎÁ°ºÂ»î¹ç¤Ë¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤°¤é¤¤¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦¾®ÅÄ°ïµ©¤¬Â¸ºß´¶¡¡·Ù¹ð¼õ¤±¤¿Ãç´Ö¥«¥Ð¡¼
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè32Àá¡¡Ä»À´0¡½0Ê¡²¬¡Ê28Æü¡¢±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾®ÅÄ°ïµ©¡Ê26¡Ë¤¬¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿Ä»À´¡¦ÉÙ³ß·É¿¿¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ»°¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¼ç¤ËÆÀ°Õ¤Î¶õÃæÀï¤ÇÄ»À´¤Î¹¶·â¿Ø¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÄÂå²íÌé¤¬Á°È¾4Ê¬¤Ë·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¤¸±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º°ÌîÏÂÌé¤â·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÅÄ¤Ï¡Öº°¤Á¤ã¤ó¤â¥¿¥··¯¡ÊÅÄÂå¡Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄÂå¤äº°Ìî¤¬¡ËºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä»À´U¡½15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡ËÅâÄÅ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î¾®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÆ´¤ì¤¿àÀ»ÃÏá¡£¤µ¤é¤Ë»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅâÄÅFC¤¬Á°ºÂ»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤âÀÎ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°ºÂ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤°¤é¤¤¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¡²¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬4ÀïÏ¢Â³¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹¶·â¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¶¥Ø¥Ç¥£¤ÎÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö5ËÜ¤°¤é¤¤¾å¤²¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤¿¤Î¤¬1ËÜ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë°Õ¼±¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¡£¸å¤Ï5Ê¬¤Î3¡¢4²ó¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£9·îÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î¹¶·â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¡£·èÄêµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿±¦Â¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë