À¾ÆîÂçVÌÜÁ°¤«¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡Ä¹¥Ä´±¦ÏÓ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¶å½£Âç¤Ë2Ï¢ÇÔ¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡Û
¡¡¢¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡¶å½£Âç3¡½2À¾ÆîÂç¡Ê29Æü¡¦É°¸¶±¿Æ°¸ø±à¡Ë
¡¡¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¡£À¾ÆîÂç¤¬¶å½£Âç¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î2Ï¢ÇÔ¡£¤¢¤È1¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ç3µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê·èÀï¤òÁ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º£µ¨4¾¡Éé¤±¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÎÄÅÅÄÍªÊ¿¡Ê2Ç¯¡¦ÁáðÝ¡Ë¤¬2²ó2/3¤Ç¹ßÈÄ¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÄ«¤Ë±¦¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤µ¤»¤¿¤¬ËÜÍè¤Îµå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅìÏÂ¼ù´ÆÆÄ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹Ãã²°ÌîÍÎµ±¡Ê4Ç¯¡¦·§ËÜ³Ø±àÂçÉÕ¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¤¬µÕÅ¾¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÀª¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤ÈÆ±¤¸¤¯1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¶å½£Âç¤Î2ÈÖ¼êÄÅÌî¿ðµ®¡Ê1Ç¯¡¦ÅìÃÞ¡Ë¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ1¡½3¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤Ë3ÈÖ·ª»³²íÌé¡Ê3Ç¯¡¦ÅìÊ¡²¬¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬È¿·â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¹©Æ£³¤æÆ¡Ê4Ç¯¡¦ÂçÊ¬Íº¾ëÂæ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿·ª»³¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Ä¤â¤ê¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£4ËÜÎÝÂÇ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤±¤ÉÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè3»î¹ç¤ÎÊ¡²¬Âç¤Î¾¡ÇÔ¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤¹¤°¤ËÎý½¬¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´ê¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯Ê¡²¬Âç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤ë¡£²ù¤·¤µ¤òÍè½Õ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë