¾®äØÀéË¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¤Î¶¦±é¤Çà»öÁ°ÁÛÄêá¡ÖËÍ¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¾å²¬¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡È¸²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê£·£²¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¾®äØÀéË¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ä¥Ö¥Ä¥ë¡ô£±£°¡×¡Ê£±£°·î£²£µÆü¡¦¸á¸å£·»þ£µ£·Ê¬¡áÁí¹ç¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤È¾®äØ¤¬¡ÖÂæËÜ¤Ê¤·¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¡×¤ÇÎ×¤à¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¡££±£°²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤á¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¾®äØ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È·è¤á¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖºÇ½é¤Î¼ýÏ¿¤ÇÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤ÏÏÃ¤ò·è¤á¤ó¤ÈÍè¤Æ¤ë¤«¤é¤¨¤¨¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤ÈÎ©¤Á°û¤ß²°¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´¶³Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢£±£°²ó¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÄáÉÓ¤Ï¡Ö¾®äØ¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¹¥¤¤ä¤«¤é¡¢²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸«³Ø¼Ô¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ò¥Ü¡¼¥É¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢£²¿Í¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤¬¤¢¤ó¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¾®äØ¤¬¡Ë¥È¥ó¥È¥ó¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¾®äØ¤Ï±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÄáÉÓ¡¦¾å²¬¥Ñ¥Ú¥Ý£Ô£Ö¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÍ¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¾å²¬¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¡ÊÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¿¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÁÛÄê¤Ï¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤è¤ê¤Ç¤¤Æ¤¿Êý¤Ê¤ó¤«¤Ê¡×¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ý¸«¤Æ¤ëÃË¤Î·Ý¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤È¾®äØ¤¬¤ä¤ê¤À¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¾®äØ¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ï¾®äØ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¾®äØ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£