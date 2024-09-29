ÍµÈ¡Ö¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×½Ð±é½÷Í¥¤òÀä»¿
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£9·î22Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤È¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹¤ÎÍî¹çÎ´¼£¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤òÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È½÷»Ò¥×¥í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é·ë¹½ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Á´5ÏÃ¤Î¤¦¤Á4ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È1ÏÃ¤ò»Ä¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê¾¾ËÜ¹á¡ËÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤òÏ«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡ÊËÌÂ¼ÃÒ»Ò¡ËÌò¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹äÎÏºÌ²ê¤Ê¤ó¤Æ¡È¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¡¤Þ¤¡ºÙ¤¤¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤ÎÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ËÜ¹À»Ê¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢Íî¹çÎ´¼£
ÍµÈ¤Ï¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤òÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È½÷»Ò¥×¥í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é·ë¹½ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Á´5ÏÃ¤Î¤¦¤Á4ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È1ÏÃ¤ò»Ä¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê¾¾ËÜ¹á¡ËÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤òÏ«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡ÊËÌÂ¼ÃÒ»Ò¡ËÌò¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹äÎÏºÌ²ê¤Ê¤ó¤Æ¡È¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¡¤Þ¤¡ºÙ¤¤¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤ÎÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª