今夏新たにチェルシーに加わった24歳のサイドアタッカーは新天地で輝きを取り戻している。



『BBC Sports』によると、今夏マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーにレンタル移籍を果たした24歳MFジェイドン・サンチョは28日に行われたプレミアリーグ第6節ブライトン戦で偉業達成したという。



ブライトン戦で2試合連続の先発出場を果たしたサンチョは、前半26分にチームの2点目となるPKを奪取すると、前半41分にはコール・パルマーのこの日4得点目となるゴールをアシスト。この試合でのドリブル成功数は6回と最多を記録しており、チームの攻撃を牽引していた。





Jadon Sancho has certainly made an impact at Chelsea!



