¡Ú£Æ£±¡Û¥ê¥«¥ë¥É²ò¸Û¤Ç£Ò£ÂÂç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼àÅ±Âà¥É¥ß¥Î´íµ¡á¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥È¥Ã¥×£µ¡×
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤¬¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¡Ê£³£µ¡Ë¤Î²ò¸Û¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°¸þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò£Â¤Ï£²£¶Æü¤Ë¥ê¥«¥ë¥É¤Î²ò¸Û¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¤Î»Ä¤ê¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬¾º³Ê¤·¤ÆÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¤Ï²áµî¤Ë£¸¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤ÇÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¤Ë¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍË¾³ô¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¸òÂå¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¹¹Å³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°¸þ¤À¡£¥ê¥«¥ë¥É¤ÏÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢£Æ£±³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¡£¥ê¥«¥ë¥É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨£Ò£Â¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Ö£É£Ó£Á¡×¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¤¬·ÀÌó¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²ò¸Û¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎàÅ±Âà¥É¥ß¥Îá¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥ê¥«¥ë¥É¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇºÇ¤â»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥È¥Ã¥×£µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬µî¤ì¤Ð£Ö£Ã£Á£Ò£Â¤Î£Ö£é£ó£á¡¢£Â£ï£ó£ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥ê¥«¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Ð£Ò³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Â³¡¹Å±Âà¤È¤Ê¤ì¤Ð´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µçÃÏ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£